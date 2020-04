Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Idee zu den Videos sei relativ spontan gekommen, erzählt Torsten Riemann. "Dadurch, dass ich ja als freiberuflicher Sänger und Liedermacher sämtliche Konzerte abgesagt bekommen habe", geht der Künstler ins Detail. Seit einigen Tagen stellt er nun kleine Videos ins Netz, in denen er der Internetgemeinde ein Lied widmet.

"Das ist vielleicht technisch nicht ganz toll, aber es geht ja um die Geste, den Kontakt zu halten zu den Menschen", erzählt Riemann im Gespräch am Telefon. Er dachte sich, dass es schön sei, etwas zum Aufnehmen zu haben. Schnell realisierte er – das Smartphone ist die Lösung. Er bestellte ein Stativ und fing an.

Vom Arbeitszimmer ins Netz

"Vor allen Dingen war mir wichtig, das ich etwas dagegen setze, gegen diese sich ausbreitende Panik und Angst. Dass man den Leuten auch etwas bietet, wobei man sagt, so das streichelt jetzt ein bisschen die Seele", erzählt der Künstler. Produziert wird im heimischen Wohn-und Arbeitszimmer in Bad Freienwalde.

Ursprünglich kommt der 54-Jährige aus Berlin, doch vor ungefähr sieben Jahren verschlug es ihn in die Kurstadt. "Nicht ganz freiwillig", wie er berichtet. Doch mittlerweile fühle er sich sehr wohl und sei gerne Bad Freienwalder. In der Kurstadt wolle er definitiv die nächsten Jahre seines Lebens verbringen. Das wird vor allem die Mitglieder seines Chors freuen, den er als Chorleiter in Bad Freienwalde betreut.

Auch die ungefähr 40 Menschen, die sich sonst mittwochs versammeln, um gemeinsam zu singen, sind derzeit gezwungenermaßen auf Abstand. Das bekräftigt Riemann noch mehr in seiner Entschlossenheit, den Menschen etwas Ablenkung zu bieten durch seine Videos. Auch durch seine Tätigkeit als Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie kann er die Belastungen der derzeit geltenden Auflagen nachvollziehen: "Mir ist deswegen auch noch mal ganz bewusst, was diese Situation mit vielen Menschen macht. Diese Situation des Eingesperrtseins, diese Situation von mangelnden sozialen Kontakten."

Sein Coaching würde er derzeit auch online über Skype anbieten, doch noch werde das Angebot kaum genutzt. "Weil die Menschen so mit sich im Drösel sind und ihr tägliches Leben irgendwie organisieren müssen", vermutet Riemann. Auch finanzielle Sorgen bei vielen spielten wohl mit in diese Situation. Doch wenn jemand akut Hilfe bräuchte, wäre er allzeit bereit zu helfen. "Ich werde der Letzte sein, der aus ökonomischen Gründen da nein sagt, zu helfen."

Virtuelle Unterhaltung

Torsten Riemann selbst nimmt auch das Angebot des brandenburgischen Kulturministeriums an. Dieses hat Online-Kulturangebote auf einer Internetseite zusammengefasst. Riemann ist dort gelistet. Einen virtuellen Theaterbesuch oder eine Museumsführung gönnt er sich hin und wieder. "Das mache ich doch recht regelmäßig, auch einfach um den Geist zu weiten und nicht in der Angst gefangen zu bleiben", erklärt er.

Für die nächste Zeit steht der Plan: jeden Tag ein Lied für die Menschen. Riemanns Repertoire umfasst ungefähr 200 Lieder. Er hofft, dass er die nicht alle online performen muss.

Info: Die Übersicht des Ministeriums ist abbufbar unter www.kultur-bb.digital. Torsten Riemanns Videos finden sich auf YouTube unter dem Suchbegriff "Corona-Smartphone-Heimspiel-Serie".