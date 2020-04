MOZ

Bernau (MOZ) Um die Versorgung der sich in häuslicher Quarantäne befindenden Covid-19-Patienten zu sichern, haben sich die Kreisverwaltung, die Unfallhilfe der Johanniter und Barnimer Ärzte zusammengetan. Seit Freitag stehen ein Fahrzeug inklusive Fahrer und Schutzausrüstung zur Verfügung, um einen niedergelassenen Arzt zu vorher abgestimmten Zeiten zu Hausbesuchen zu fahren. "Wir wollen mit dieser Aktion nicht nur die niedergelassenen Ärzte entlasten, sondern können so auch sehr schonend mit der derzeit nur sehr schwer zu beschaffende Schutzausrüstung umgehen", erläutert Landrat Daniel Kurth die Vorteile. So müsse nicht mehr jeder Hausarzt zu einem seiner Patienten, sondern jeweils ein Kollege übernehme alle Hausbesuche. Die ersten Hausbesuche übernimmt der Schönower Arztpraxis von Hartmut Kuske.

Angedacht ist dieser Patienten-Service zunächst vorwiegend für den Niederbarnim, wo der Schwerpunkt der Corona-Ausbreitung liegt. Bei Bedarf könne dieser Service aber auch auf den nördlichen Teil des Landkreises ausgedehnt werden, macht Kurth deutlich. "Die niedergelassenen Ärzte vor Ort müssten sich dann nur noch dazu verständigen, wie genau sie die Hausbesuche organisieren wollen", erklärt er.

Derzeit gibt es im Barnim 94 Personen, die auf das Corona-Virus positiv getestet wurden. Insgesamt 353 Verdachtsfälle befinden sich in Quarantäne. Als genesen gelten mittlerweile 20 Personen.