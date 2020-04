Jörg Matthies

Seelow Eine Randsportart zu sein, werden wohl selbst die aktiven Classic-Kegler nicht bestreiten. Dabei sollte gerade der Rand, nämlich die Bande der Bahn, ein Tabu-Thema in dieser Sportart sein. Ein Blick auf Brandenburgs Statistikzahlen aber zeigt, dass die knapp 60 Vereine zwischen Elbe-Elster und der Uckermark mit insgesamt rund 120 Mannschaften im Spielbetrieb sicher meilenweit von Fußball & Co. sind.

Wie sieht die Classic-Kegelbahn aus? Vergleichbar ist sie mit einer Bowlinganlage. Im Reglement wird sie so beschrieben: "Der Anlauf und die Auflagebohle (Länge 5,5-6,5 m, Breite 0,35 m) bestehen aus Linoleum. Die Kugellauffläche besteht aus Asphalt oder Kunststoff und hat über die gesamte, waagerechte, 19,50 m lange Lauffläche eine Breite von 1,50 m."

Los-Entscheid über den Klassenerhalt?

Die – vielleicht sogar bundesweit – am nördlichsten in Deutschland angesiedelten Classic-Kegel-Vereine sind jene beiden aus Schwedt: SSV PCK und FC Schwedt. Zirka 150 Mitglieder, eingeschlossen auch jene, die in nichtoffiziellen Freizeitligen ihren Sport betreiben, trainieren auf zwei Vier-Bahnen-Anlagen. Der überwiegende Teil der Mannschaften, nämlich sieben, trägt seine Meisterschaften in der Uckermarkliga aus. Ein Team hat sich seit vielen Jahren in Brandenburgs höchster Männer-Spielklasse, der jetzigen gemeinsamen Brandenburg-Berlin-Verbandsliga, etabliert. Von 2013/14 bis 2015/16 durfte die wohl mit kleinste Kegelabteilung des Landes, jene vom FC Schwedt, sogar recht erfolgreich Zweitbundesliga-Luft schnuppern – ein ganz besonderes Erlebnis war in dieser Zeit auch die Partie im Bundespokal gegen den vielfachen Weltpokalsieger aus Zerbst (Sachsen-Anhalt) auf der heimischen Kegelbahn.

Nun kämpfen die Oderstädter der nach 16 von 18 Spieltagen abgebrochenen Saison gegen den Abstieg – in der nun abgebrochenen Spielzeit könnte am Ende sogar Fortuna eine nicht unwesentliche Rolle spielen: Das Los könnte nämlich – wenn es coronabedingt keine Aufstiegsspiele im Mai oder Juni mehr gibt – darüber entscheiden, ob Semper/AdW Berlin und SV Senftenberg aus der Verbands- in die 2. Bundesliga aufsteigen. Wenn es beide schaffen, bleiben die Schwedter als Tabellenvorletzter Verbandsligist.

Zechin heißt zwangsläufig auch kegeln

Mit der knapp 700-Seelen-Gemeinde Zechin (Märkisch-Oderland) verbinden viele vor allem auch den Kegelsport. "Liest man in der MOZ über das Dorf, so hat das fast unweigerlich etwas mit unserem Sport zu tun", sagt Teamkapitän Robert Lehmpfuhl. Dies lockte inzwischen erfreulich viele interessierte Kinder auf die Bahn am Freibad. Gekegelt wird im Dorf übrigens schon seit 1930. Anfang der 60er-Jahre lebte das Kegeln hier wieder auf. "Die Spiele in Brandenburgs höchster Kegelliga sind für die Aktiven sehr attraktiv, sodass wir uns in den letzten Jahren über zwei Neuzugänge in der Herrenmannschaft freuen konnten.

Der Landesmeistertitel 2017, Siege beim Kreis- und Landespokal und Teilnahmen am DKBC-Pokal, dem höchsten nationalen Wettbewerb, folgten. Kegeln ist nicht nur eine Sportart – es verbindet Menschen, stärkt den Zusammenhalt, fördert den Teamgeist, sorgt für Erlebnisse und Erfahrungen", rundet Lehm-­pfuhl deshalb seine Einschätzung ab.

Jetzt, wo jegliche Form des aktiven Kegelns entfällt, ist auch in Zechin Zeit, Bilanz über die unvollendete Saison zu ziehen. Fünfter sind die Männer nach den absolvierten Spieltagen. Es habe viel Gutes gegeben, aber in einigen Partien eben auch "personelle Not", die vielleicht ein besseres Abschneiden verhinderte.

Der Spielbetrieb im weiblichen Bereich ist in den letzten Jahren etwas ausgedünnt. In der Uckermark existiert seit zwei Jahren als einziges im Kreisspielbetrieb ein reines Frauenteam, zudem gibt es drei (kleine) Ligen auf Landesebene.

Wriezens Frauen wollen aufsteigen

Die Keglerinnen von Gut Holz Wriezen – Susann Torenz, Doreen Lehmann, Sabine Bartz, Monique Schunack, Heike Grunow, Laura Holzfuß, Sandra Kampf, Lina-Marie Lehmann, Heike Hülse – wollen nach dem Gewinn der Landesmeisterschaft gern in die 2. Bundesliga aufsteigen – wahrscheinlich aber müssen sie (wenn der Verband nicht corona-bedingt anders entscheidet) noch die Hürde Aufstiegsspiele nehmen. "Auch wenn das plötzliche Saison-Aus zumindest bei mir erst einmal eine Leere auslöste, möchten wir schon die Herausforderung annehmen", sagt Mannschaftsleiterin Heike Hülse und weiß um die Außenseiterrolle ihres Teams.

"Hinter den Kulissen bemühen wir uns zwar bereits um mögliche Verstärkungen für die neue Spielzeit, aber innerhalb des Teams ist das letzte Wort in Sachen Aufstieg noch nicht gefallen – es gibt auch Stimmen dagegen, vor allem wegen der weiten Strecken zu den Auswärtsspielen", schränkt Hülse ein. Dass man Meister fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde, findet sie übrigens sehr schade, "denn wir haben mit nur einer Niederlage sowie einem Remis eine über-­ragende Saison absolviert. Aber weitläufig herrscht augenscheinlich noch das Vorurteil vor, dass Classic-Kegeln kein richtiger Sport sei. Ich lade alle Skeptiker gern ein, auf unserer Bahn einmal 100 Wurf am Stück zu spielen. Da ist neben hoher Konzentration auch Kondition nötig", erläutert die Erzieherin.

Wriezens Männerteam hat in der Landesliga eher eine Saison mit Höhen und Tiefen durchlebt und landeten zum Zeitpunkt des Saison-Abbruchs auf Rang 5.