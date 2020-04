Katharina Schmidt, Ina Matthes

Berlin/Cottbus (MOZ) Steuerberater gehören normalerweise nicht zu den Menschen, die an die Öffentlichkeit drängen und bei Zeitungen anrufen. Doch Karsten Pinger, Steuerberater aus Schwedt (Uckermark), bewegt die Sorge um seine Mandanten.

Er hat in ihrem Auftrag Soforthilfen beim Land Brandenburg beantragt, vergangenen Mittwoch schon. Von dem Geld sei bisher bei keinem der 25 Brandenburger Unternehmen, die er vertritt, etwas angekommen. "Ich habe Mandanten, die Ende des Monats nicht mehr wissen, wie sie ihre Mitarbeiter bezahlen und wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen", sagt Pinger. Das sei ganz anders bei den 20 Berliner Unternehmen, für die er tätig ist. "Alle Mandanten in Berlin haben ihr Geld." Karsten Pinger kritisiert die Schwerfälligkeit des Brandenburger Verfahrens. Die Unternehmen müssen ein Formular downloaden, ausfüllen und per Mail an die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) schicken. Inklusive mehrerer gescannter Dokumente – von Personalausweiskopie bis Lohnjournal. In Berlin brauchen diese Unterlagen nicht eingereicht werden – hier wird ein Antragsformular online ausgefüllt und automatisiert bearbeitet und geprüft. Nach einem holprigen Start mit Server-Crash und diversen Datenpannen hat die Berliner Investitionsbank inzwischen 151 000 Anträge abgearbeitet und Zuschüsse von rund 1,3 Milliarden Euro angewiesen.

Einer, der sich jetzt über Hilfe freut, ist der Berliner Clifton Kinchen. Der US-Amerikaner bietet seit 2014 Touren durch Berlins Craftbier-Szene an. Dieses Jahr begann für ihn verheißungsvoll: Im Rahmen der Internationalen Tourismusbörse (ITB) hätte ein Minister von der Philippinischen Regierung eine Tour bei ihm gebucht, erzählt er. Die Absage der ITB bedeutete auch das Wegbrechen solch lukrativer sowie aller anderen Aufträge. Die Quelle seines Haupteinkommens ist seit Anfang März versiegt. Der US-Amerikaner hat Angst vor einem Bankrott: "Ich setzte meine ganze Hoffnung auf dieses Geld."

Berlin zahlte bis 1. April Zuschüsse für Selbstständig und Firmen bis zehn Beschäftigten in Höhe von maximal 15 000 Euro. Die Antragsstellung war nicht ganz einfach, schildert Kinchen. Er musste sich in eine lange Online-Warteschlange einreihen. Per Mail sollte er benachrichtigt werden, wann er an der Reihe sei, seine Daten zu übermitteln. Antragssteller haben nach Erhalt der Mail nur 35 Minuten Zeit, sich einzuloggen, um in 60 Minuten das Formular auszufüllen. Das klappte nicht beim ersten Mal, der Craftbier-Guide flog mehrfach aus der Warteschlange. Am Mittwoch gelang es ihm endlich, seinen Antrag zu stellen, Donnerstag bekam er das Geld: "Ich war erleichtert und mehr als überrascht."

Die Cottbuser Stylistin Anna Brandt muss hingegen noch zittern. Als die Investitionsbank des Landes Brandenburg am 25. März die Antragsformulare freischaltete, hat sie ihre Unterlagen sofort eingereicht. Bis jetzt wartet sie auf das Geld. Die Cottbuserin, die unter anderem auf das Styling von Bräuten spezialisiert ist, darf ihren Beruf aktuell nicht ausüben. Am Donnerstag hat sie dann eine Mail der ILB erhalten, in der die Bearbeitung aller Anträge in noch diesem Monat in Aussicht gestellt wurde. Brandt schätzt, je nach Höhe des Zuschusses, damit ungefähr zwei Monate abgesichert zu sein.

Im April soll das Geld kommen

Brandenburg zahlt für Selbstständige und Firmen mit bis zu 100 Mitarbeitern zwischen 9000 und 60 000 Euro. 64 000 Anträge sind bis Freitag eingegangen; 50 Millionen Euro seien ausgezahlt, sagte ILB-Sprecherin Ingrid Mattern auf Nachfrage. 150 Mitarbeiter beschäftigen sich in der Bank mit der Bearbeitung der Anträge, auch am Wochenende. Wenn die korrekt ausgefüllt sind, dauere das pro Antrag eine halbe Stunde. "Wir arbeiten daran, dass die Leute so schnell als möglich das Geld auf ihrem Konto haben", versichert sie. Seit Freitag ist eine neue Software in der Bank im Einsatz, die das Verfahren beschleunigen soll. Das Antragsformular auf der Webseite ist verschlankt worden. Firmen mit weniger als fünf Mitarbeitern müssen eine der geforderten Unterlagen nicht mehr einreichen. "Wir arbeiten daran, dass jeder Antragstellende im April seinen Betrag auch auf dem Konto haben wird", verspricht ILB-Chef Tilman Stenger.

Falls das Geld nicht rasch kommt, schildert der Uckermärker Steuerberater Pinger, wird es für seine Mandanten eng. Sie wüssten nicht mehr, wie sie die Löhne zahlen sollten. Denn diese müssen sie auch bei beantragtem Kurzarbeitergeld vorstrecken – das wird nachträglich erstattet. Für das Prozedere der Auszahlung der Nothilfen in Brandenburg findet Pinger verärgert nur ein Wort: "Katastrophal."

Berlin hat sein Antragsverfahren am 1. April ausgesetzt und überarbeitet. Am Montag startet es neu.