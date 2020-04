Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Optimismus in Corona-Zeiten tut richtig gut. Wie das aussehen kann, zeigt der Tourismusverband Ruppiner Seenland auf seiner Homepage. 26 Veranstaltungen werden dort aktuell noch angezeigt, von einer Huskyfarm-Führung am 21. April über ein Blueskonzert am 25. April in Neuruppin bis zu Familienwanderangeboten durch Landschaftsschönheiten im Ruppiner Seenland.

Das war es dann aber auch schon mit dem Marketing-Optimismus. Dass die Angebote stattfinden, ist eher unwahrscheinlich, das weiß auch Peter Krause, Geschäftsführer vom Tourismusverband Ruppiner Seenland. "Wir schieben die Veranstaltungen vor uns her. Keiner weiß genau, wann die Beschränkungen aufgehoben werden." Krause geht von Anfang, Mitte Mai aus. Es steckt viel Wunsch dahinter, der Druck in der Tourismusbranche ist riesig.

"Die Einsicht, sich und alle zu schützen ist da, doch die Branche ist besonders schwer getroffen", so Krause. Die Stimmung sei schlecht, die Finanzdecke bei vielen dünn. "Jetzt, nach der Durststrecke im Winter, beginnt für viele erst das Geldverdienen wieder." Je länger der Shutdown dauere, um so ungeduldiger werde die Branche. "Jeder Tag ist verloren. Jedes Bett, was nicht verkauft wird, ist unweigerlich weg, kann nicht aufgeholt werden", sagt Krause. Bitter sei das für alle. Rheinsberg treffe es gerade besonders hart. Denn die Stadt sei die übernachtungsstärkste Region im ländlichen Raum in Brandenburg.

Krause und der Tourismusverband blicken jedoch nach vorn. "Wir denken über Einstiegsszenarien nach, was, wie schnell wieder hochgefahren werden kann", so Krause. Da hätten es die kleinteiligen Angebote wie Wandern, Radtouren, Hausbootvermietung einfacher, als die großen Resorts. "Wir bereiten uns vor."

Damit Lieblingsorte bleiben

Dazu gehört auch eine neue Homepage, auf der Unternehmen und Kunden leicht zueinander finden: brandenburghelfen.de. Krause, hofft, dass sich dort viele regionale Anbieter präsentieren. Die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH hat die Idee entwickelt "und praktisch über Nacht die technische Infrastruktur auf die Beine gestellt", begrüßt Krause die Initiative. "Damit Lieblingsorte bleiben", ist das Motto.

Unternehmen registrieren sich selbst auf der Plattform. Das können Gastronomiebetriebe sein, Freizeiteinrichtungen, Kulturangebote, Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten, Lebensmitteln oder Dienstleistungen. Kunden unterstützen die gelisteten Unternehmen, indem sie Gutscheine kaufen, die nach der Corona-Krise eingelöst werden können. Es gibt zudem eine Übersicht von Unternehmen, die Lieferungen oder eigene Online-Shops anbieten.

Spenden sind ebenfalls möglich und zeigen die Verbundenheit des Gastes mit der betreffenden Wirtschaft, dem Hofladen oder der Pension. Ebenso können weitere Lieblingsorte benannt und die entsprechenden Gewerbetreibenden von der Plattform informiert werden.

"Wir als Tourismusverband werden brandenburghelfen.de tatkräftig unterstützen, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen, dass unsere Betriebe hier im Ruppiner Seenland so gut wie nur möglich durch die Krise kommen und dass unsere Gäste trotz der aktuellen Einschränkungen mit uns verbunden bleiben", so Peter Krause.