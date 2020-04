Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In Eberswalde sind immer häufiger Passanten zu beobachten, die Atemschutzmasken tragen. Das ist ganz im Sinne von Barmims Landrat Daniel Kurth.

"Durch solch einen Mund-Nase-Schutz wird der eigene Auswurf an Tröpfchen wirksam unterbunden und eine Weiterverbreitung des Virus damit deutlich erschwert", sagt der Mann an der Spitze der Kreisverwaltung, der dazu rät, etwa beim Einkaufen oder in Bus und Bahn zu Masken zu greifen. Allerdings sollten keine medizinischen Masken benutzt werden, denn diese würden in den Krankenhäusern und Arztpraxen benötigt. Stattdessen regt Daniel Kurth dazu an, selbst Masken zu nähen. Anleitungen dazu seien unter anderem auf der Internetseite des Landkreises Barnim zu finden.

In den Filialen von Optic Ortel in Eberswalde, Finow, Angermünde und Bad Freienwalde hätte es des Appells aus dem Landratsamt nicht bedurft. Antje und Dietmar Ortel, die Inhaber des Fachgeschäftes, sind überzeugt, dass es unerlässlich sei, während der Pandemie erst recht Verantwortung für ihre Kunden und Mitarbeiter zu übernehmen. Deswegen wurden die Vorsichtsmaßnahmen noch einmal verstärkt: Die Kunden können die Läden nur noch einzeln betreten und werden gebeten, sich die Hände zu desinfizieren und Abstand zum Personal zu halten. "Dabei tragen wir Mund-Nase-Masken, damit wir die Kunden nicht anstecken können, und Visiere zu unserem eigenen Schutz", sagt Antje Ortel. Die Basis-Hygiene, Abstand halten, Hände waschen und sich nicht ins Gesicht zu fassen, dürfe dabei nicht vergessen werden, ergänzt Dietmar Ortel.

Varianten für Brillenträger

Es sei allerdings schwierig gewesen, überhaupt an Masken zu gelangen, räumen die Ortels ein. Der Markt sei immer noch wie leergefegt. Doch über eine gemeinsame Bekannte sei der Kontakt zu Iliane Willuda zustande gekommen, die helfen konnte.

"Ich nähe für mein Leben gern", verrät Iliane Willuda, die im Hauptberuf und mit Leidenschaft an der Karl-Sellheim-Schule unterrichtet. Als Klassenlehrerin von Erstklässlern ist auch sie aktuell im Homeoffice tätig. Ihre Atemschutzmasken seien, darauf weist sie ausdrücklich hin, keine Medizinprodukte. Dennoch könnte der Stoff vor Mund und Nase dazu beitragen, die Infektion in den Griff zu bekommen. "Wenn jeder Masken tragen würde, wäre das Risiko, sich anzustecken, viel geringer", urteilt Iliane Willuda, die selbst nicht mehr ohne dieses

Accessoire vors Haus geht. Eigentlich sei es nicht zu verstehen, dass sie dabei manchmal noch schief angeschaut werde.

Die für Optic Ortel gefertigten Masken vertragen Maschinenwäschen bei hohen Temperaturen, was wichtig ist, da sie nach jedem Tragen ausgekocht werden sollen. Es gibt sogar Exemplare mit einer Fassung aus Drahtbügeln, die es Brillenträger erleichtern, sie zu tragen. "Ich habe auch auf die modische Note Wert gelegt", betont die Näherin, die für Damen Masken mit Blümchen und für Herren Masken in gedeckten Farben gefertigt hat. 45 dieser Schutz bietenden Blickfänge hat Iliane Willuda an Antje und Dietmar Ortel übergeben. In jeder Maske stecken 20 bis 30 Minuten Arbeit.

Bei der Belegschaft kommen die bunten Tücher bestens an, wie Verena Steinfels erzählt, die den Akustikbereich leitet. "Wenn ich Visier und Maske trage, führt dies dazu, dass die Kunden unbewusst oder bewusst auf Distanz bleiben", berichtet sie. Dies sei ein willkommener Nebeneffekt. Sich und andere zu schützen, empfindet sie als unverzichtbaren Akt der Solidarität.

Zur weiteren Hilfe bereit

Auch wenn die Optiker als Garanten der medizinischen Daseinsfürsorge weiter öffnen dürften, bittet Dietmar Ortel seine Kunden, derzeit nur für wirklich dringende Angelegenheiten eine Filiale zu betreten. "Der Kauf der nächsten Sonnenbrille sollte möglichst verschoben werden", sagt der Unternehmer.

Die Näherin wäre mit Freuden bereit, auch andere Institutionen mit selbst entworfenen und an der Nähmaschine gefertigten Atemschutzmasken auszuhelfen. Iliane Willuda betreibt im Nebengewerbe einen eigenen Onlineshop, auf dem sich Interessierte einen Überblick über ihre Angebote verschaffen können.

E-Mail an iliane.handmade@gmail.com