Heike Weißapfel

Oranienburg (MOZ) Der Fahrradladen ist vorbereitet, alle nötigen Kleinutensilien stehen zum Verkauf bereit. Doch aus der feierlichen Eröffnung, die am heutigen Sonnabend stattfinden sollte, wird nun leider nichts.

Dienstleistung am Radfahrer, die Vermessung des Körpers, um die ideale Sitzposition auf dem Rad nebst passendem Sattel zu finden, um krumme Rücken und taube Finger zu vermeiden, das soll sein Kerngeschäft sein. Nun ist Torsten Antonius in seinem neuen Domizil an der Bernauer Straße 102 erst einmal ziemlich alleine. Verkauf und Beratung sind nicht erlaubt, so lange die Eindämmungsverordnung gilt, Reparaturen darf er als Dienstleistung allerdings durchführen.

Schon länger verleiht Torsten Antonius, der früher ein ähnliches Geschäft in Bergfelde betrieb, auch Fahrräder und E-Bikes. "Im Moment habe ich noch kein Problem", sagt er. "Erfahrungsgemäß geht die Verleih-Saison erst im Mai richtig los. Das hängt ja stark vom Wetter ab."

Von Oranienburg aus starten Ausflügler dann in die Umgebung. Torsten Antonius wirbt auch mit Erlebnistouren. Manche leite er, wenn das gewünscht werde. Ansonsten versorgt er seine Kunden mit GPS und Kartenmaterial von der Gegend. Er hofft, dass sich die Lage in absehbarer Zeit normalisiert.

"Ich sehe eigentlich in allem eine Chance", sagt der Oranienburger optimistisch, der übrigens am Sonntag 54 Jahre alt wird. Auch da kann es keine Feier geben. "Aber das ist mir auch nicht wichtig."