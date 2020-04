Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Im Minutentakt treffen bei Nico Schulz-Portée derzeit die Kündigungen der Reiseveranstalter ein, die Urlaubstouren absagen. "Uns erreichen auch etliche Anrufe von Kunden", erklärt der Neuruppiner, der gemeinsam mit seiner Frau Ines Portée das Büro "Touristic Tours" an der August-Bebel-Straße betreibt. "Die Osterferien stehen bevor, da wollten viele wegfahren." Fest steht bis jetzt: Die Kunden werden ihr Geld zurückbekommen, auf welchem Weg auch immer. Wie es für die Reisebüros selbst weitergeht, ist noch unklar. Mit dieser Unsicherheit ist Schulz-Portée nicht allein.

Bisher erklären die großen Reiseveranstalter, dass die Urlauber ihr Geld auf dem Weg zurückerhalten, auf dem sie ihre Reise gebucht haben. "Bei uns wäre das mit Kundenkontakt verbunden", sagt Nico Schulz-Portée. Denn eine Barauszahlung wäre oft nötig. "Und das geht jetzt einfach nicht. Daher verzögert sich die Auszahlung etwas." Er habe schon versucht, mit einem großen Reiseveranstalter in Kontakt zu treten und um eine andere Art der Auszahlung zu bitten. "Bisher ist das nicht möglich", so Schulz-Portée. In Verbänden und bei Veranstaltern werde derzeit rege diskutiert, ob den Urlaubern vielleicht Gutscheine ausgehändigt werden.

Veranstalter holen Geld zurück

Die Reisebüros stehen indes vor einer besonderen finanziellen Herausforderung: Das Jahr 2020 lief nicht anders an als die zuvor. Viele Ruppiner nutzten Frühbucherrabatte und sicherten sich so günstige Preise. Bis in den Jahreswechsel hinein reichen die Buchungen von Nico Schulz-Portée. Das Problem: Für die bereits getätigten Buchungen erhalten die Büros Provisionen von den Reiseveranstaltern. Und die haben, kaum dass die Corona-Krise da war, mit dem Rückbuchen der Summen begonnen. "Sie wollen jetzt das Geld zurückhaben, obwohl wir die Arbeit ja gemacht haben", erklärt der Reisebüro-Betreiber. "Und wir arbeiten ja noch immer für die Veranstalter, buchen Reisen um oder zurück, wickeln alles ab."

Nico Schulz-Portée hat den großen Reiseveranstaltern nun den Kontozugriff untersagt, um seine Liquidität zu schützen. "Wir haben die Sepas gesperrt", sagt er. "Und ich kann sie auch nicht wieder öffnen, weil dann die Provisionen abschmelzen." Ganz ähnlich geht es Anja Strecker, Geschäftsführerin des Neuruppiner Globus-Reisebüros. "Auch wir haben die Sepas ausgesetzt", erklärt sie. Sobald Reisen storniert wurden, hätten die ersten Veranstalter schon begonnen, Geld wieder einzuziehen. Gerade seien die Provisionsrückforderungen der Reiseveranstalter zwar ausgesetzt worden. Strecker rechnet aber damit, dass die bereits gezahlten Summen später irgendwie verrechnet werden. Nico Schulz-Portée indes ärgert auch die fehlende Kommunikation eines großen Veranstalters: Gleich am 16. März habe dieser die Telefone für Rückfragen abgestellt. "Die haben auf Zeit gespielt", vermutet er. Erst am 31. März habe es eine Reaktion des Veranstalters gegeben – und die sei angesichts des gesperrten Kontozugriffs nicht sehr freundlich gewesen.

Folgen über April hinaus

Anja Strecker geht nach jetzigem Stand davon aus, dass die Folgen der Corona-Krise die Reisebüros weit über den April hinaus negativ beeinflussen werden. Das Sommergeschäft in der Branche werde ebenfalls betroffen sein, vermutet sie. Fakt sei, dass in anderen Ländern – beispielsweise Spanien und die USA – Hotels ebenfalls geschlossen sind. Wann sie wieder öffnen, ist vollkommen unklar.

"Die Kunden sind derzeit sehr unsicher", erklärt Anja Strecker. Viele würden vor allem wissen wollen, ob sie die Restzahlungen für die Reise, die sie schon angezahlt haben, überhaupt leisten müssen. Erst einmal lautet die Antwort von Anja Strecker Ja. Am Ende müsse der Kunde diese Entscheidung aber selbst treffen. "Einige Veranstalter bieten jetzt schon Umbuchungen an, manche sogar bis in den Sommer 2021 hinein. Der Urlaub geht so nicht verloren."

Keine neuen Buchungen

Wie Nico Schulz-Portée hat auch Anja Strecker ihren Bürobetrieb auf die Krise anpassen müssen: Sie ist wochentags von 10 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar. "Wir versuchen, für die Kunden da zu sein", versichert sie. Nico Schulz-Portée fährt derzeit stundenweise ins Büros, arbeitet Maileingang und Telefonlisten ab. Neue Urlaubsbuchungen haben beide Neuruppiner Büros aktuell nicht zu verzeichnen, dafür aber einige Umbuchungen von Kunden auf einen späteren Zeitpunkt. Die Urlauber sind vorsichtig, denn es herrscht viel Unsicherheit – bei ihnen und bei den Reisebüros.