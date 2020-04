Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der erste Barnimer Corona-Tote, der in Bernau zu beklagen ist, geht nicht in die Statistik der Kreisverwaltung ein, da es sich nicht um einen Bewohner des Kreises handelt. Mit Stand von Donnerstag, 24 Uhr, werden für den Barnim 94 Erkrankte gemeldet. 24 Stunden zuvor war von 86 Infizierten die Rede gewesen.

Im Altkreis Eberswalde ist die Kreisstadt die Covid-19-Hochburg – mit 21 bestätigten Fällen (+2) und 79 Verdachtsfällen in Quarantäne (+3). In der Gemeinde Schorfheide gibt es drei Erkrankte und 40 Einwohner in Quarantäne ( jeweils +1), im Amt Britz-Chorin-Oderberg unverändert zwei Erkrankte und zwei Einwohner in Quarantäne, im Amt Joachimsthal (Schorfheide) keinen Erkrankten und sieben Einwohner in Quarantäne (+1).