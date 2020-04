TV-Wettbewerb in Eisenhüttenstadt

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch das Restaurant Bollwerk 4 im Deutschen Haus musste wegen der Corona-­Pandemie schließen und bietet deshalb jetzt an Wochenenden ein Krisenmenü, das nach Vorbestellung zubereitet und außer Haus verkauft wird.

Es bestehe eine gute Nachfrage, sagt Betreiber Steffen Krüger. Er und das Deutsche Haus sind am Montag im Fernsehen zu erleben. In der Sendung "Dein Lokal, Mein Lokal", in der fünf Restaurantchefs gegeneinander antreten, ist um 17.55 Uhr auf Kabel 1 die Folge im Deutschen Haus zu sehen. Gedreht wurde im Januar.