Matthias Henke

Gransee (MOZ) Ostermontag, 10 Uhr – diesen Termin haben sich viele Granseer jedes Jahr dick im Kalender angestrichen. Am Eierberg wartete zu dieser Zeit stets das beliebte Eiertrudeln, organisiert vom Verschönerungsverein.

Wenn es auf einer mit Luftballons abgesteckten Piste galt, die gefärbten Eier unbeschadet den Berg heruntertrudeln zu lassen, sindvor allem die Jüngsten Feuer und Flamme. Nicht zuletzt gilt es ja auch stets, von den Vereinsmitgliedern versteckte Süßigkeiten suchen zu können, während von den Erwachsenen sich der eine oder andere einen Eierlikör genehmigt.

Doch das Coronavirus entpuppt sich auch hinsichtlich dieser beliebten Tradition als Spielverderber. Das Eiertrudeln kann aufgrund der angeordneten Kontaktsperren, wie auch weitere in der nächsten Zeit geplante Aktivitäten des Verschönerungsvereins, nicht stattfinden.

Zwar erübrigte sich so das Aufräumen des Eierberges, zu dem sich sonst der Verschönerungsverein einige Zeit vor dem Eiertrudeln aufmacht, aber ein Teil der Vorbereitungen für die Veranstaltung wurden schon erledigt – und sollen nicht umsonst gewesen sein. Beizeiten wurden nämlich bereits Süßigkeiten gekauft. Und die selber zu essen, kommt für die Vereinsmitglieder nicht in Frage – nicht nur aus Gründen der schlanken Linie, wie der Vorsitzende Torsten Gaeth am Freitag sagte. Und so habe man sich entschieden, das Naschwerk den Kindern des Hortes "Hufeisen-Kids" zukommen zu lassen. Zwar ist auch dort derzeit nicht an einen regulären Betrieb zu denken. "Aber wenn sich die Situation entspannt hat, können sie es ja dann verputzen", so Gaeth weiter, der im Namen des Verschönerungsvereins auch allen anderen Granseerinnen und Granseern ein schönes Osterfest wünscht.