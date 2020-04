Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Fortsetzung vom 29.03.: Die in der Vorwoche genannten Oro-Werke (Abbild von 1910) sind ein paar mehr Zeilen Wert, wenngleich es die Fabrik von Woldemar Blechschmidt nicht mit Spielzeuggigant Ernst-Paul Lehmann aufnehmen konnte. Immerhin beschäftigten die in der Bauhofstraße 30 ansässigen Oro-Werke 300 Arbeiter. Firmengründer war 1892 der in der Jacobstraße 2 wohnende Fritz Reil, weswegen es erst die Blechspielwarenfabrik "Reil & Co." war, aus der 1909 die Oro-Werke wurden. Die fertigte aus bunt bedrucktem Blech Autos, Loks, Flugzeuge, Schiffe, Straßenbahnen und sogar Puppenhäuser – leider fast ausschließlich für den Export, weswegen ihr Spielzeug in der Heimat nur bei Sammlern und im Stadtmuseum zu bewundern ist. Die Größe der Firma zeigte sich in ihren Handelsvertretungen in Petersburg, Paris, London, Oslo, Kairo. Einer Firmenbeschreibung von 1911 ist zu entnehmen: "Aus kleinen Anfängen hat sich die Fabrik zu ihrer heutigen Bedeutung entwickelt… Die Firma hat im In- und Auslande Vertreter, macht ein bedeutendes Exportgeschäft und arbeitet mit allen 5 Kontinenten." Unter dem Namen Oro-Werke allerdings nur 22 Jahre lang, denn 1931 wurden sie von einem Nachbarn übernommen – vom Spielwarenhersteller Greppert & Kelch in der Wredowstraße 10. Dort erst 1919 gegründet, führten die Herren Greppert und Kelch 1920 bereits die Firmen "Metz & Duncker" sowie die "Tellus-Werke" zur "Vereinigte Blechspielwaren-Fabriken Gundka G.m.b.H" zusammen – wobei der Name lediglich die Anfangsbuchstaben der Gründer, G-und-K(a), verband. Ab 1931 zählten auch die Oro-Werke dazu – und somit 500 Mitarbeiter. 1953 wurde die Firma enteignet, kurzzeitig das "VEB Gundka-Werk" und 1955 Teil des VEB Patent-Lineol-Spielwarenwerks in der Klosterstraße. Die meisten Fabriken in der Bauhofstraße hatten indes den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden; die Straße hatte viele Baulücken und hieß nun "Straße der Freundschaft". Ihre Bedeutung wuchs, als sie ab 1963 gen Bahnhof ausgebaut wurde, um die Hauptstraße zu entlasten. Die Lückenschließungen ließen auch nach der deutschen Wiedervereinigung auf sich warten – nun wieder in der "Bauhofstraße", von deren Platzhirsch nur noch ein Stück Mauer kündet...