Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Die Corona-Epidemie hat auch die Sankt-Annen-Galerie zur Ruhezone werden lassen. Immerhin der "Lila Bäcker", die Sparkasse, dm und Neuzugang "eyes+more" (Optiker) haben geöffnet. Und REWE – allerdings gilt für den Ankermieter "noch". Denn Stefanie Voigts REWE-Markt bleibt ab 17. April für sechs Wochen geschlossen. Corona-Viren spielen hier keine Rolle, "es beginnt der lange geplante Markt-Umbau", verrät die Markt-Inhaberin. Nach dem 10-jährigen Bestehen ist es Zeit für einigen Wandel in der Galerie. Der zeigt sich auf vielen Ladenflächen und bald auch bei REWE. "So sehr mir das für unsere Kundschaft, gerade für die älteren Menschen und in dieser Ausnahme-Zeit, leid tut, so ist das seit einem Jahr geplante Vorhaben nicht aufzuschieben. Doch es wird sich für alle lohnen", ist Stefanie Voigt überzeugt. Die Aufteilung werde viel schöner, das Angebot noch vielfältiger. Möglich macht es die Erweiterung der Ladenfläche von 1.300 auf 1.600 qm. Die werden durch den Umbau der Deichmann-Filiale und deren Ausdehnung auf den ehemaligen Jeans-Fritz-Standort gewonnen. Der Wanddurchbruch passiert im hinteren Teil, derweil der REWE-Markt gänzlich leer geräumt wird. Das moderne Konzept "Supermarkt 2020" bringt neue und weitreichendere Kühlbereiche mit sich und eine helle Holzmöblierung. Die Wurst- und Fleischtheke wird etwas verlängert, die Brot- und Backwaren werden im Eingangsbereich angesiedelt und erweitert – zwischen Blumen und dem Kassenbereich, der aus vier "normalen" und vier Selbstscan-Kassen bestehen wird. Voigt: "Zum Sortiment kommt manches dazu, wie Staubsaugerbeutel, Spielsachen, bewusste Ernährung und hochwertige Süßwaren von arko." Beginnen wird der Umbau am 16. April nach Ladenschluss um 20 Uhr. Voigt empfiehlt: "Bis dahin sollte die Chance genutzt werden, sich etwas zu bevorraten. Vor Pfingsten wollen wir wieder aufmachen." Voraussichtlich am 28. Mai.