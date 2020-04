Mit Kittel und in diesen Zeiten auch mit Mundschutz: Chemielehrerin Sina Kuchenreuther (l.) und ihr Kollege Dennis Meier-Schindler beim Herstellen des Desinfektionsmittels am Bernauer OSZ © Foto: Wolfgang Rakitin

Bernau (MOZ) Im täglichen Leben braucht man Desinfektionsmittel eigentlich nicht, in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Sprays, Tücher und Gels aber gefragt und inzwischen vielfach ausverkauft. Es gibt aber Menschen, die diese Mittel ganz dringend benötigen. Die Ärzte und Schwestern in Kliniken und Praxen beispielsweise, schwerkranke Patienten, aber auch die Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten bei ihren täglichen Hausbesuchen. Und da hatten die Schüler des Oberstufenzentrums I Barnim eine gute Idee...

Da der normale Schulbetrieb ruht, sind die Schüler in diesen Wochen online mit ihren Lehrern verbunden. Aus einem Projekt heraus wurde dabei diskutiert, wie man sich vor dem Coronavirus schützen kann, gleichzeitig wollten die Schüler aber auch soziale Verantwortung übernehmen. "Wir bilden schließlich medizinische Fachangestellte und Einzelhandelskaufleute aus. Diese Berufsgruppen sind besonders gefährdet", sagt die stellvertretende Schulleiterin Simone Kopp.

Aus der Idee wurde die Tat. Gemeinsam machten sich zwölf Schüler des Bereiches Wirtschaftswissenschaften des Beruflichen Gymnasiums an die Arbeit. Mit Unterstützung des Fördervereins trieben sie Geld auf, besorgten die benötigten Zutaten und entwarfen sogar das Layout für die Etiketten. Mit der GLG Ambulante Pflege & Service GmbH war auch rasch ein Abnehmer für das Desinfektionsmittel gefunden.

Zur Übergabe am Freitag war Verwaltungsdirektor Robert Schindler in das Oberstufenzentrum gekommen. Live zugeschaltet aus der heimischen Wohnung in Bernau und auf dem Tablet zu sehen war auch Radmilla Feigel. Sie berichtete Schindler und der gesundheitspolitischen Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im brandenburgischen Landtag, Carla Kniestedt, unter anderem, wie es ist, den Schulbetrieb online durchführen zu müssen. Das "Soziale" sei eben weggebrochen, so die junge Frau. Und irgendwie gehe es "mit Lehrern einfach doch besser". Aber man habe sich auch an neue Lernmethoden gewöhnen können. "Es gibt Vor- und Nachteile", stellt Radmilla Feigel schließlich fest.

Schindler bedankte sich bei den Schülern für die Spende. "In der häuslichen Krankenpflege können wir die Abstände nicht einhalten. Wir sind direkt am Patienten dran", so der Verwaltungsdirektor der GLG-Tochergesellschaft. Masken und auch Desinfektionsmittel würden aber zunehmend knapp werden. "Da kommt die Unterstützung der Schüler genau richtig", so Schindler.

Unter Anleitung von Chemielehrin Sina Kuchenreuther konnten die Landtagsabgeordnete und der Verwaltungsdirektor dann auch noch selbst tätig werden und Desinfektionsmittel herstellen. In Schutzausrüstung wurden 415 Milliliter Ethanol abgemessen und mit 21 Milliliter dreiprozentigem Wasserstoffperoxid versetzt. "Das tötet die Keime ab", so die Chemielehrerin. Weitere 7,5 Milliliter Glyzerin kamen hinzu, aufgefüllt wurde mit 500 Milliliter destilliertem Wasser. Umrühren – und fertig. Aber nicht ganz: 72 Stunden sollte die Flüssigkeit noch stehen, bevor sie zum Einsatz kommt.

40 kleine Fläschchen

"Wir haben nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation gearbeitet", so Sina Kuchenreuther. Dennoch sind sich alle einig, dass das Desinfektionsmittel nicht den höchsten medizinischen Standards entspricht. Insgesamt konnten die Schüler rund 3,5 Liter Desinfektionsmittel herstellen, abgefüllt in 40 kleine Fläschchen zu 50 Milliliter und fünf 250-Milliliter-Flaschen.

Das Pflegeunternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 170 Mitarbeiter und betreut rund 600 Patienten im Barnim.

