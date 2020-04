red

Bad Belzig Wer aufgrund der Corona-Situation Unterstützung benötigen, zum Beispiel beim Einkauf, bei Apothekengängen, bei der Versorgung von Haushaltsangehörigen... kann sich mit einer Bitte um Unterstützung an das TRollberg-Team wenden. Einfach einen Zettel in den Nothilfe Briefkasten TRollberg, Brücker Landstraße 1c, oder in den Briefkasten Klinke 1, Hans-Marchwitza Straße 1, werfen. Folgende Angaben müssen vermerkt sein: Vorname, Name, Telefonnummer, E-Mail und ein Stichwort zum Anliegen.

Diese Briefkästen werden montags bis freitags in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr geleert. Die Mitarbeiter melden sich telefonisch noch am selben Tag und klären genau den Ablauf ab, wie die Unterstützung erfolgen kann.

"Bitte verzichten Sie auf den persönlichen Kontakt zu uns und nutzen die Briefkästen oder folgende Mailadresse/Telefonnummern:trollberg@awo-potsdam.de; 0162/7517052 oder 01515/3530017", so Corinna Reinbachvom TRollberg-Team.