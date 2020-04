Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Nun gibt es auch im Landkreis Märkisch-Oderland das erste Todesopfer von Covid-19 zu beklagen. Wie das Landratsamt am Sonnabendnachmittag mitteilte, ist ein85-jähriger Mann im Krankenhaus Strausberg an den Folgen der Corona-Infektion gestorben.

Der Mann sei am 24. März unter Pneumonieverdacht (Lungenentzündung) in das Krankenhaus gebracht worden. Im Rahmen des Aufnahmeprotokolls erfolgten bei ihm als Covid-19-Verdachtsfall ein Abstrich und Isolation, teilte Kreis-Sprecher Thomas Berendt mit. Da sich der Gesundheitszustand des Patienten weiter verschlechterte, habe er ab dem 26. März auf der Intensivstation beatmet werden müssen. Laut der Mitteilung verstarb er bereits am späten Donnerstagnachmittag. Er sei im Randberliner Bereich zu Hause gewesen, so Berendt. Nähere Ortsangaben wollte er nicht machen.

Landrat Gernot Schmidt und der Katastrophenschutzstab des Landkreises drückten ihr Bedauern über das Todesopfer aus: "Wir reihen uns heute ein, in die weltweite Phalanx jener Trauernden, die Menschen an den Coronavirus verloren haben. Meine Mitarbeiter und ich sprechen den Hinterbliebenen unser tief empfundenes Mitgefühl aus", so Schmidt. Dieser Verlust zeige einmal mehr den Ernst der Lage. "Mein dringender Appell daher an alle Einwohner und Gäste des Landkreises: Helfen Sie, weitere Opfer zu verhindern. Helfen Sie uns, die Ausbreitung zu verlangsamen."

In Märkisch-Oderland gibt es aktuell 105 bestätigte Corona-Fälle. In der Statistik sind 1082 Verdachtsfälle erfasst, davon 591 begründete. 1047 Bürger mussten bislang in Quarantäne, 452 sind aktuell noch in häuslicher Isolation. Bislang seien 696 Abstrichuntersuchungen veranlasst worden.

13 Personen müssen wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden, eine davon kommt aus Oder-Spree. Drei Patienten sind wegen schwerer Verläufe auf der Intensivstation, müssen beatmet werden.

