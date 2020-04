Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nachdem Frankfurts Kinderbeauftragte Jacqueline Eckardt bereits erklärt hat, wie man die Zeit mit den Kindern, die aktuell nicht in die Kita oder zur Schule gehen können, gut nutzt, stellen wir in loser Folge einige Tipps detaillierter vor. Heute: Der Wochen- oder Tagesplan.

Einen Wochenplan, der festlegt, wann Lern- und wann Spielzeit ist, sollten Eltern möglichst gemeinsam mit ihren Kindern anfertigen, sagt Jacqueline Eckardt. "Das ist nichts anderes als ein Stundenplan in der Schule. Der dient dazu, dass der Tag strukturiert wird." Sie und ihre Töchter haben so einen Plan gebastelt. Kleine Piktogramme zeigen an, wann was ansteht: Wochentags klebt unter "6:30 Uhr" ein Wecker, eine Viertelstunde später steht Frühstück auf dem Plan. Um 8 Uhr zeigen Buchstaben, Zahlen und Noten Unterrichtszeit an, um 10 Uhr ist Frühstückspause. Von 10.30 Uhr bis 12 Uhr ist erneut Lernzeit und Teller und Besteck zeigen um 12.15 Uhr die Mittagspause an. Ab 14.30 Uhr beginnt der Part des Tages, in dem Musikinstrumente geübt werden.

Kaffee-Piktogramm für Auszeit

"Ich bin kein Fan davon, wenn man die Kinder ausschlafen und in den Tag hineinleben lässt", sagt sie. Frühes Aufstehen und Struktur zeigten den Kindern, dass Alltag in Corona-Zeiten so ähnlich ist wie Schule – nur eben zu Hause. Am Schreib- oder Esstisch, schlägt sie vor, erledigt dann jeder in Ruhe "und durchaus auch allein" die eigenen Arbeiten, es gibt Pausen zum Trinken und Essen, wie in der Schule.

Wenn die Eltern im Homeoffice sind, sagt sie, können sie den Kindern natürlich auch Fragen beantworten – sollten dafür aber Zeiten mit ihnen ausmachen. "Man trifft sich in der Pause und bespricht die Fragen, die sich aus den Schulaufgaben ergeben. Denn wenn die Kinder während einer Telefonkonferenz reinkommen, ist das schlecht", sagt sie lachend. Ein Schild an der Tür gebe den Kindern Orientierung. "Es ist wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen", sagt die Kinderbeauftragte. Freie Zeit, in der gespielt werden kann, gehöre am Nachmittag natürlich zum Tagesablauf dazu. "Aber es geht nicht, dass die Kinder erst um 22 oder 23 Uhr ins Bett gehen."

Auch für Kitakinder sollte ihrer Meinung nach so ein Wochenplan gelten, der dann weniger kleinteilig ist. Die Piktogramme könnte dann etwa nach dem Aufstehen das Zähneputzen zeigen, den Tag, wie die Kinder das aus dem Kinderalltag kennen, in Spielzeit und Beschäftigungszeit einteilen, mit Mittagsschlaf. "Auch mit kleineren Kindern kann man das besprechen und gemeinsam entwickeln", sagt Jacqueline Eckardt. Selbst beim Zubereiten des Mittags können Kinder eingebunden werden. "Die größte Schwierigkeit haben Alleinerziehende", sagt sie. Sie seien ganz anders gefordert und sollten ihrer Meinung nach mit den Kindern Auszeiten vereinbaren. Im Plan kann eine Tasse Kaffee Spielzeit für die Kinder und Auszeit für die Eltern bedeuten.

Ein solcher Plan gibt Orientierung, Sicherheit, Struktur "und gibt den Kindern die Chance, die Zeit gut zu durchstehen". Einige Schulaufgaben lassen sich dabei zu Hause praktisch anwenden. "Dazu bietet sich Kochen und Backen an, finde ich", sagt Jaqueline Eckardt. Eine ihrer Töchter stellt demnächst in der MOZ ein Backrezept vor.

