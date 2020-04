dpa

Potsdam (dpa) Das schöne Wetter lockt viele Brandenburger nach draußen. Doch Verstöße gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie könnten teuer werden. Die Polizei ist verstärkt im Einsatz und setzt auf Gespräche.

Das schöne Wetter lockt zahlreiche Brandenburger trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ins Freie. Die Polizei rückte mit Beginn des Wochenendes zu Einsätzen aus, um die Verordnung zum Eindämmen der Pandemie durchzusetzen. Bislang steht für die Einsatzkräfte aber die Aufklärung im Vordergrund. Unterdessen steigt die Zahl der Todesfälle in Brandenburg. Allein in den Potsdamer Kliniken starben binnen 24 Stunden vier Menschen.

TOTE UND INFIZIERTE: In Brandenburg stieg die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen auf 24. Das waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums zehn mehr als am Freitag. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen an dem neuartigen Corona-Virus erhöhte sich demnach innerhalb von 24 Stunden um 77 auf insgesamt 1388. Aktuell würden 187 Patienten im Krankenhaus behandelt, davon würden 25 intensivmedizinisch beatmet.

POTSDAMER KLINIKEN: In Kliniken der Landeshauptstadt sind binnen 24 Stunden vier Menschen an dem Coronavirus gestorben, wie die Stadt mitteilte. Drei Männer starben demnach im Klinikum Ernst von Bergmann, ein Todesfall wurde aus dem St. Josefs Krankenhaus gemeldet. Neun weitere Menschen im Bergmann-Klinikum wurden positiv auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus getestet - sieben Mitarbeiter und zwei Patienten. 83 Mitarbeiter wurden den Angaben zufolge positiv auf das Virus getestet. Nach einer Häufung von Corona-Infektionsfällen hatte die größte Potsdamer Klinik Hilfe vom Robert Koch-Institut in Berlin geholt. Ein Team beriet mit dem Klinikum Freitag über das weitere Vorgehen.

KONTROLLEN: Die Brandenburger Polizei wurde nach Angaben des Lagedienstes zu einigen Ansammlungen gerufen, bei denen die Mindestzahl der Teilnehmer überschritten wurde. Meist blieb es aber bei beratenden Gesprächen, sagte ein Sprecher. „Wir agieren in jedem Einzelfall mit Augenmaß“. Zahlreiche Menschen wüssten noch nicht genau, „was sie dürfen und was nicht“. Die Polizei sei entsprechend gebrieft und kläre auf. Die meisten Menschen zeigten bislang Verständnis. Der Sprecher appellierte noch einmal an die Bürger, nicht den Notruf für Fragen zur Eindämmungsverordnung zu wählen, sondern stattdessen das Bürgertelefon für Beratungsgespäche zu nutzen.

WOCHENENDEINKAUF: In den Super- und Drogeriemärkten versuchen zwar viele Brandenburger, den erforderlichen Abstand einzuhalten. Doch der 1,50-Meter-Abstand zwischen den Kunden wurde Beobachtungen zufolge nur teilweise beachtet. In Potsdam hielten die Kunden etwa in einem Einkaufszentrum im Norden den notwendigen Abstand kaum ein, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auch auf dem Wochenmarkt im Potsdamer Stadtteil Babelsberg war Gleiches zu beobachten. In Supermärkten im Zentrum von Frankfurt (Oder) hingegen wurden nach Beobachtungen einer dpa-Reporterin die Abstände eingehalten. Kunden wiesen sich auch gegenseitig daraufhin. Hinweisschilder am Eingang von Supermärkten in Cottbus appellierten an die Vernunft der Kunden. In einigen Märkten waren Mitarbeiter unterwegs und achteten auf die Abstandsregeln.

STRAFEN: Seit Donnerstag ist der Bußgeldkatalog in Kraft. Wer gegen die Bestimmungen verstößt, muss mit teils empfindlichen Strafen rechnen. Wer etwa trotz des Verbots an einer öffentlichen Veranstaltung teilnimmt, dem droht ein Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro. Die Veranstalter müssen mit 500 bis 2500 Euro rechnen.

WAS ERLAUBT IST: Die Brandenburger dürfen seit Montag vergangener Woche draußen nur allein, mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder einer Person außerhalb des Haushalts bei 1,5 Meter Abstand unterwegs sein. Öffentliche Straßen und Plätze dürfen nur in Ausnahmefällen betreten werden, etwa zum Arbeiten, Einkaufen oder für Arztbesuche. Wer den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält, der muss mit einer Strafe zwischen 50 und 500 Euro rechnen. Die Beschränkungen gelten zunächst bis 19. April.