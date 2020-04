Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) "Die unterstützen uns, wir unterstützen die." Für den Hennigsdorfer Gastwirt Oliver Schönrock ist es fast eine Selbstverständlichkeit, jeden Tag die Mitarbeiter des nahe gelegenen Lidl-Marktes mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen, und zwar kostenlos.

"Wir machen das seit zwei Wochen. Und wir setzen das fort, solange die Corona-Krise andauert", verspricht der Chef des Gasthauses Zur Erholung. Schönrock kauft fast täglich in dem Discounter ein. Und er ist froh "über den unermüdlichen Einsatz" der Lidl-Mannschaft. Diese vier bis sechs Portionen pro Tag, die er mit seinem Bruder und seiner Mutter in der Küche kocht, sind ein kleiner Beitrag für die nachbarschaftliche Hilfe in diesen Wochen.

Dankbar ist Schönrock zudem, dass die Hennigsdorfer seinen Lieferservice honorieren. "Der wird sehr gut angenommen", freut er sich. Die Einnahmen würden etwas darüber hinwegtrösten, die "Erholung" nicht öffnen zu dürfen. Er betont, dass der Service nur für Hennigsdorf gilt, nach auswärts wird nicht geliefert. Um den Kundenkontakt so gering wie möglich zu halten, wird per Paypal gezahlt.