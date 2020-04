Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Hinweisschilder zur Umleitungsstrecke weisen seit Freitag unter anderem in Lebus darauf hin: Die Bundesstraße 112 wird ab kommenden Mittwoch gesperrt.

Der Grund ist die zwischen dem Ortsausgang Podelzig und Ortseingang von Rathstock geplante Sanierung der Fahrbahndecke. Baustart sollte einer Vorinformation aus dem Landesbetrieb Straßenwesen zufolge ursprünglich bereits am 30. März sein. Der Baustart musste verschoben werden. Doch es bleibe bei der geplanten Vollsperrung, die vor den Osterferien beginne, teilt der Sprecher des Landesbetriebs, Steffen Streu, auf Nachfrage mit.

Auf der rund fünf Kilometer langen Strecke sollen die Deck- und Binderschicht 13 Zentimeter tief ausgefräst und die beiden Asphaltschichten dann neu hergestellt werden. Die Vollsperrung ist jetzt bis Mitte Juli (statt ursprünglich 19. April) geplant. Die Umleitung ist von Lebus über die B 167 und B 1-Ortsumfahrung Seelow nach Manschnow und umgekehrt ausgeschildert.

Eine Leserin aus Golzow hatte nach dem Bericht zur Bau-Ankündigung am MOZ-Telefon gefragt, ob das ein Scherz sei und der Landesbetrieb zu viel Geld habe? Die Straße sei doch "picobello". Es gebe im Umfeld Landesstraßen, die es "viel nötiger hätten", so die Leserin. "Seit die Deckschicht auf dem Abschnitt vor etwa 20 Jahren aufgebracht worden ist, haben sich Verwerfungen gebildet. Es gibt Flickungen an der Oberfläche. Darüber hinaus schreitet die Rissbildung voran. Auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, dass die Asphaltbinderschicht auf einer Länge von fast zwei Kilometern keine Haftung zur Tragschicht mehr hat. Um weitere Schäden in tieferen Schichten zu vermeiden, halten wir die Erneuerung des Streckenabschnitts für erforderlich", antwortete Steffen Streu auf die vom Oderland-Echo weitergereichte Frage.