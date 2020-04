Dirk Schaal

Neuenhagen (MOZ) Was so ganz unscheinbar nach einem vergessenen Sandhaufen im Neuenhagener Gewerbegebiet ausschaut, ist in Wirklichkeit ein Brutplatz für eine geschützte Vogelart.

"Wir möchten, dass dort Uferschwalben in Ruhe brüten können", erklärte Frank Ott von der Neuenhagener Nabu-Ortsgruppe. Am Donnerstag rückten er und Matthias Bahr mit einem Mini-Radlader an, um die Brutstätte wieder auf Vordermann zu bringen.

"Ohne die freiwilligen Helfer geht nicht viel in Sachen Naturschutz", sagte Ott mit Blick in Richtung des Landschaftsbauers Bahr, der mit der notwendigen Technik anrückte. Eine Seite des Erdwalls gestalteten sie zu einem fast rechtwinkligen Abhang, wie er sonst an Steilküsten oder frisch abgebrochenen Uferbefestigungen an fließenden Gewässern zu finden ist. Direkt vor der bearbeiteten Wand wird eine Vertiefung angelegt, damit Hunde oder anderes Getier nicht die Brutstätten erklimmen können. "In der Natur gibt es solche Plätze regional nicht mehr, so dass wir selbst Hand anlegen müssen, wenn wir die Uferschwalbe hier behalten wollen", erklärte Ott.

Ein Nützling ist die mit einer Länge bis zu 13 Zentimetern kleinste Schwalbenart Europas. Bis zu 1000 Fliegen oder Mücken fangen die kleinen Flieger täglich während der Brutzeit. "Das Insektensterben betrifft da eher andere Arten. Fliegen und Mücken haben wir hier in der Region genug", erzählte Ott. Die Uferschwalben graben sich kleine Löcher in die steile Wand. Vor etwa zehn Jahren hatte er 80 Brutpaare dort beobachtet, diese Zahl wurde bisher nicht wieder erreicht.

Der Erdwall wurde mal bei Bauarbeiten an der Stelle vergessen, die Natur eroberte ihn sich zurück, von Naturschützern unterstützt. Ein spezielles Lehm-, Ton- und Sandgemisch mögen die Schwalben, das im letzten Jahr erneuert wurde.

Schon lange brüten dort die Uferschwalben. "Sonst haben wir diese Vorbereitungsarbeiten mit den Jugendgruppen des Nabu oder der Feuerwehr gemacht, aber in diesem Jahr ist wegen Corona alles anders", erklärte Ott. Mitte April werden die Bewohner nach dem Rückflug aus dem südlichen Winterquartier in Neuenhagen erwartet. "Früher konnte man die Uhr danach stellen, aber durch den Klimawandel kommen sie manchmal schon ein paar Tage früher", erzählte der Naturschützer und ergänzte: "Zumindest ist nun alles vorbereitet."

Mit Schrecken denkt Ott an die Walpurgisnacht vor sieben Jahren: "Da hatten irgendwelche Idioten Raketen in die kleinen Löcher geschossen. Mir ist fast das Herz stehen geblieben, als ich das gesehen habe." Doch auch Passanten können durch zu nahes Herantreten die Brut stören. "Wir wollen den Bereich absperren lassen und bitten alle Besucher, sich daran zu halten. Bei Störungen ziehen sich die Eltern zurück, die Brut verhungert", erklärte Ott.

Corona bringt Spaziergänger

Gerade jetzt in der Corona-Krise beobachtet er mehr Spaziergänger als sonst auf Neuenhagener Grünflächen. "Die Leute haben einfach mehr Zeit. Es ist natürlich auf der einen Seite schön, vielleicht sensibilisieren sich die Menschen stärker für ihre grüne Umwelt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch mehr Verkehr, der gerade jetzt in der Brutzeit der Vögel störend wirken kann", sagte Ott. Deshalb bittet er, nicht zu dicht an Nester oder Höhlen heranzugehen, das Treiben lieber mit etwas Abstand zu betrachten. "Wer eine Schwalbe verjagt, verjagt das Glück, heißt ein alter Spruch. Und von Glück können wir derzeit jede Menge brauchen", kommentierte Ott und erklärte den Erdhügel als "bereit für die neuen Bewohner".