Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Gewitterwolken über dem Bad Freienwalder Stadtforst haben sich vollständig aufgelöst, Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, den Falkenberger Teil des Bad Freienwalder Stadtforstes nicht mehr an einen Jäger zu verpachten, gibt die Stadt so genannte Begehungsscheine aus. Mitte April endet die Bewerbungsfrist.

"Wir haben dieses Waldgebiet nun in die forstwirtschaftliche Nutzung aufgenommen", sagt Christoph Naß, seit Februar 2019 Leiter des Forst-, Baum- und Kommunaldienstes der Stadt Bad Freienwalde. Die besondere Herausforderung sei, dass das Waldgebiet von steilen Hängen geprägt ist. Ein Harvester, eine modernere Holzerntemaschine, könne an bis zu 45 Grad steilen Hängen seine Arbeit verrichten. Mit der Pflege der ersten Probefläche sei ein regionales Unternehmen beauftragt worden, so der Leiter des Stadtforsts.

Nachholbedarf in der Pflege

In dem 280 Hektar umfassenden Waldgebiet, das einerseits von der B 158 in Höhe der Skisprungschanze begrenzt wird und andererseits an die Gemarkungen und Dannenberg und hinter dem Bismarckturm an Falkenberg heranreicht, gebe es Nachholbedarf bei der Pflege des Waldes. Bisher war die gesamte Waldfläche an Privatpersonen verpachtet gewesen. Neu ist, dass die jagdliche Fläche dem Nutzwald angegliedert ist.

"Dafür vergeben wir drei Begehungsscheine", sagt Christoph Naß. "Die Inhaber können die Jagd ausüben, aber das Wild verbleibt bei der Stadt, als dem Jagdausübungsberechtigten", erläutert er. Der Jäger kann es von der Stadt erwerben. Ansonsten verkaufe die Stadt das Wildbret an regionale Fleischereien. Komplette Stücke gehen aber auch an Einzelabnehmer oder regionale Wildhändler. Mittelfristig suche er einen regionalen Fleischer, um mit ihm beispielsweise zum Altstadtfest oder zum Köhlerfest, das in diesem Jahr jedoch bereits abgeblasen wurde, eine Bratwurst anzubieten, in der Wild aus dem Bad Freienwalder Stadtforst verarbeitet wurde. Auch was gejagt wird und in welchen Bereichen die Jagd ausgeübt werde, entscheide der Jagdausübungsberechtigte und damit die Stadt beziehungsweise der von ihr beauftragte Leiter. Er lege fest, in welchen Bereichen mehr gejagt wird und in welchen Bereichen weniger.

"Wir sind angehalten, mehr Schwarzwild zu schießen", so Naß. Die Abschusszahlen für Rehwild, Rotwild und Damwild erfolge nach den Maßgaben der Hegegemeinschaft Oberbarnim. Diese reicht von Kunersdorf bis Bad Freienwalde und Harnekop. Die Hegegemeinschaft ist im Jagdverband Bad Freienwalde organisiert.

430 Euro für Begehungsschein

Es gebe unentgeltliche und entgeltliche Begehungsscheine. Die Stadt Bad Freienwalde vergebe aber nur entgeltliche Begehungsscheine. Sie kosten 430 Euro im Jahr. Vorteil eines Begehungsscheins sei, dass der Jäger nicht für die Revierpflege verantwortlich sei und nichts an die Berufsgenossenschaft gezahlt werden müsse.

Ortsansässige Jäger können ihre Bewerbungen per Post direkt an die Stadtverwaltung, Karl-Marx-Straße 1 in 16259 Bad Freienwalde oder per Mail an jagd@bad-freienwalde.de schicken. Wer den Zuschlag erhält, muss sich noch ein bisschen gedulden. Die Bewerbungsfrist endet Mitte April. Das Jagdjahr hat eigentlich bereits am 1. April begonnen, doch die Corona-Krise hat so manche Pläne durcheinander gewürfelt.