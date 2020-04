Markus Kluge

Dreibrück (MOZ) Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, die auch in Dreibrück Wohnheime und Werkstätten für Menschen mit Behinderung betreibt, startet die Aktion Osterfreude. Denn aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorschriften wegen des sich ausbreitenden Coronavirus dürfen Menschen in Betreuungseinrichtungen derzeit nicht besucht werden. Und nicht nur das: Auch Spaziergänge finden so gut wie gar nicht mehr statt, teilte Wolfgang Kern von der Stiftung mit.

Vor diesem Hintergrund ist die Idee zur "Aktion Osterfreude" entstanden. Katja Möhlhenrich-Krüger, Leiterin des Bereichs Altenhilfe, lädt Kinder und Familien ein, sich daran zu beteiligen. "Wir möchten, dass ältere Menschen und Menschen mit Einschränkungen auch ein wenig Oster- und Frühlingsfreude erleben", so Möhlhenrich-Krüger. Sie lädt deshalb dazu ein, schöne Frühlings- oder Osterbilder zu malen oder zu basteln, die "wir ans Fenster kleben oder in die Räume unserer Einrichtungen hängen können." Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es können gemalte Bilder sein oder Wandbilder aus buntem Karton mit Oster- oder Frühlingsmotiven. "Auch über ein paar persönliche Zeilen freuen wir uns sehr", gibt Frau Möhlhenrich-Krüger weitere Anregungen. Die Bilder werden dann in den Einrichtungen und Standorten der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal verteilt und sollen die Bewohner erfreuen.

Die Bilder können per Post an die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Büro Altenhilfe, Stichwort "Osterfreude, Bodelschwinghstraße 27 in 16321 Bernau OT Lobetal geschickt werden.