Frankfurt (Oder) (Nancy Waldmann) Muftawu Habibu war bereit zum Abflug. Sein Semester an der Frankfurter Viadrina war zu Ende. Am 15. März sollte sein Flugzeug von Schönefeld ins italienische Bergamo abheben. Sein Zimmer im Wohnheim in der Birkenallee hatte Habibu gekündigt, viele Dinge schon per Post nach Italien geschickt. An der Universität Bergamo studiert der 36-jährige Ghanaer einen Master in International Entrepreneurship and Finance, den er im Herbst abschließen wollte. Doch am 10. März wurden alle Flüge in das norditalienische Corona-Notstandsgebiet gestrichen.

Nun sitzt Muftawu Habibu fest. Ohne Einkommen – sein fünfmonatiges Erasmus-Stipendium endete. Das Geld für den entfallenen Flug hat er noch nicht zurückbekommen. Zu allem Überfluss konnte Habibu sein Visum in Italien nicht erneuern. Die Universität Bergamo habe noch nicht auf Nachfragen geantwortet. Habibu trägt es mit Fassung. "Die Situation ist eben für alle neu", sagt er. Zumindest sein Visum in Deutschland wurde bis Ende Mai verlängert. Vorübergehend musste er sich privat krankenversichern, für 40 Euro im Monat. Untergekommen ist Muftawu Habibu bei einem Freund in der August-Bebel-Straße, mit dem er sich das Zimmer teilt. "Ich bin hier noch gut dran", sagt er. Am Laptop verfolgt er, was in Bergamo los ist. Zwischen 2000 und 4500 Tote forderte die Pandemie dort schon. Seine Studienfreunde dürfen das Wohnheim nur mit polizeilicher Genehmigung verlassen. Es gebe kaum Seife und Klopapier zu kaufen, berichten sie. Ein Lieferservice der Uni bringe ein täglich warmes Essen. In seiner Heimat Ghana sind rund 160 Corona-Infektionen bestätigt, auch dort ist das öffentliche Leben eingeschränkt. Erschüttert war Habibu als er von "Corona-Partys" in Neuberesinchen las. "Jeder muss jetzt Verantwortung übernehmen und zuhause bleiben", appelliert er.

Insgesamt befinden sich noch 48 von 235 ausländischen Studierenden ("incoming students"), die im Wintersemester 2019/20 an die Viadrina kamen, in der Stadt, teilt die Pressestelle der Uni mit. Nicht alle ungeplant. Denn ursprünglich wollten 111 Studierende auch noch das Sommersemester bleiben. Doch das wird erstmal nur online stattfinden.

Eto Kopaliani aus Georgien absolviert das gesamte Masterstudium Menschenrechte und internationales Völkerrecht an der Viadrina. Die 25-Jährige hätte mit einem von der georgischen Regierung organisierten Rückholflug für die Corona-Zeit zu ihrer Familie zurückkehren können. Aber sie entschied sich bewusst dagegen. Nicht nur, weil Rückkehrer in Georgien zwei Wochen in einem Hostelzimmer isoliert werden. Nicht so bald auf Heimatbesuch gehen zu können, sieht Kopaliani auch als Chance. "Ich möchte die Zeit nutzen, hier noch was zu lernen. Es ist eine gute Zeit, um über mein Leben zu reflektieren", sagt sie. In ihrer WG seien sie zusammengerückt, die fünf verbringen die Zeit zusammen zuhause und Kopaliani lernt dabei Deutsch. Schwierig könnte es finanziell werden: Sie jobbte in einem Restaurant, doch das ist vorbei. Gerade verdingt sich Kopaliani mit Übersetzen, aber das werfe nicht viel ab. Unklar sei auch, was aus ihrem geplanten Praktikum werde.

Notfallfonds im Gespräch

Bernd Schünow vom Internationalen Büro der Viadrina versucht das Chaos zu ordnen. Schünow bekommt viele Anfragen. "Der Platz im Studentenwohnheim und die deutsche Krankenversicherung sind gerade ein akutes Problem, speziell für die Studierenden, die bereits im Wintersemester hier waren und auch das Sommersemester 2020 geplant hatten. Für beides fallen monatliche Kosten an, die für Studierende nicht unerheblich sind", so Schünow. Unter dem ökonomischen Druck müssten sie entscheiden, ob sie sich das Sommersemester noch leisten können. "Soweit ich mitbekomme, sind aber Krankenkassen und auch Studentenwerk bestrebt, in jedem Einzelfall eine Lösung zu finden", sagt er.

Beim Studentenwerk fragten in den letzten Tagen vermehrt Studierende nach Unterstützungsmöglichkeiten, sagt Sprecher Andreas Gaber. "Erste Stundungen der Mietschuld wurden vereinbart." Möglich sind auch Härtefalldarlehen in Höhe von 500 Euro – zinslose Kredite. Muftawu Habibu und Eto Kopaliani verlassen sich bisher jedoch auf ihre Familien. Für internationale Studierende gibt es insgesamt eher wenig monetäre Unterstützung. In Gesprächen zwischen Land und Hochschulen ist die Lage internationaler Studierender daher ein Thema. Ein Notfallfonds für Härtefälle könnte eingerichtet werden. Dafür macht sich Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal stark.