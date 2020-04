Bärbel Kraemer

Groß Briesen Die historische Ansicht der Dorfkirche zu Groß Briesen entstand in den frühen 1920er Jahren. Bis auf den heutigen Tag hat sich das äußere der Kirche kaum verändert. Eine Sandsteintafel über der Eingangstür weist auf den Schöpfer des Bauwerks hin - in lateinischer Inschrift. Ins deutsche übersetzt, steht darauf: "Dieses Gotteshaus ist eine Pforte des Himmels. Es ist fast neu erbaut auf Kosten August Friedrich Brandts von Lindau im Jahre des Herrn 1713." Über diesen Mann ist viel Gutes in der 1883 vom Wiesenburger Pfarrer Ernst Wilhelm Fähndrich herausgegebenen Chronik der "Herrschaft Wiesenburg" zu lesen. Mit seinem Bruder Hans Friedrich Brandt von Lindau hatte er in den Jahren 1701/02 bereits die Schlamauer Kirche und 1713 die Medewitzer Kirche gestiftet. Als Fähndrich zu Tinte und Feder griff, lebten in Groß Briesen zirka 500 Einwohner, darunter sechs Hüfner, acht Kossäten und 72 Büdner. Letztere arbeiteten in den Sommermonaten meist auf den auswärtigen Ziegeleien und im Winter in den angrenzenden Forsten. All diese Menschen saßen einst auch in den Kirchenbänken. Sie erlebten unter anderem, wie 1864 der Turm erneuert werden musste und wie der Taufengel Einzug hielt. Nachrichten wie diese sind für kommenden Generationen in der Turmkugel sicher verwahrt.