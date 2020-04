Manfred Lutzens

Brandenburg Unser Brandenburg an der Havel verweist auf ein Erkennungsmerkmal ganz besonderer Art: Es hat nämlich als einzige deutsche Stadt ein Doppelschild-Wappen. Die Geschichte dieses Hoheitssymbols reicht Jahrhunderte zurück. Gewiss, die Alt- und Neustadt waren dereinst sehr lange selbständig, führten da auch ihre eigenen Wappen. Allerdings gab es beispielsweise 1261 sogar ein gemeinsames Siegel. Aber vier Jahre später trug dann eine Urkunde des neustädtischen Rates die Aufschrift "sigillum Brandenburgensis civitates". Es war eigentlich wohl für beide damals jedoch eher verfeindete Stadthälften gedacht; benutzt hat es aber die Altstadt bis 1715.

Das Neustädter Symbol zeigte ab 1286 Mauer, Torturm sowie zwei begleitende Türme, ergänzt durch eine Figur im Harnisch mit Schwert, Adlerschild (Markgraf) sowie die Umschrift "Sigillum burgensium nove civitates in Brandeburch". Am 27. Mai anno 1715 befahl König Friedrich Wilhelm I. – der Soldatenkönig – schließlich die Vereinigung beider Städte. Nach diesem Zusammenschluss lautete der Name "die vereinigten Chur- und Hauptstädte Brandenburgs". Zugleich mussten Siegel und Wappen geändert werden. Demzufolge wurde unter königlicher Krone fortan ein aus bisher zwei Hoheitszeichen gestaltetes Wappen in silbernem, außen in Gold gehaltenem Renaissanceschild präsentiert. Hinzu kam die Umschrift "sigillum Brandenburgensis civitates". Aus der Zahl der dargestellten Türme – fünf der Neustadt mit blauen Dächern und vier der Altstadt mit grünen Dächern – sei indes keine Beziehung zu den wirklich vorhandenen Stadttoren abzuleiten. In der dargestellten roten Mauer erkennt man ein Tor mit Fallgitter und den schwerttragenden Ritter als Symbol des Landesherren. Beim Altstädter Wappen handelte es sich um eine Nachbildung des Prager Siegels.

1901 wurde das inzwischen seit 195 Jahren geführte Stadtwappen erstmals etwas moderner gestaltet, zur 1000-Jahr-Feier Brandenburgs (1929) jedoch deutlich überarbeitet. Gravierend dann aber das Jahr 1950: Oberbürgermeister Otto Kühne (SED) inszenierte kurzerhand einen Wettbewerb mit dem Ziel, ein Symbol gemäß den Parteivorgaben zu entwerfen. "Auf der Stadtverordnetenversammlung wird ein neues Wappen beschlossen", stand es später in einer Chronik unter dem Datum 28. April 1950. Der Entwurf stammte vom Pädagogen Georg Kaiser. Vier rauchende (!) Schlote, drei rote, durch die Stadtmauer verbundene Tortürme sowie im Schildfuß Wellenbalken mit den Stadtfarben Blau und Grün – getrennt durch Silber – waren fortan überall prägend. Nach der Herbstrevolution von 1989 bekam die Havelstadt "ihr" Wappen zurück. Ein Beschluss im Mai ’93 bewirkte, daraus die Jahreszahl 1715 zu entfernen.