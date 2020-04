Großbrand: In Brandenburg stehen rund 25 Hektar Wald in Brand. © Foto: Julian Stähle

Großbrand: In Brandenburg stehen rund 25 Hektar Wald in Brand. © Foto: Julian Stähle

dpa

Wandlitz (dpa) In Brandenburg ist in der Nacht zum Sonntag ein Großbrand von rund 25 Hektar Wald ausgebrochen. Die Feuerwehren der Umgebung seien gegen Mitternacht mit einem Großaufgebot zu dem Brandort bei Wandlitz ausgerückt, sagte eine Feuerwehrsprecherin noch in der Nacht.

Demnach hatten gelagerte Holzstämme nahe der Landesstraße 100 zwischen Schönwalde und Basdorf (Landkreis Barnim) zu brennen begonnen. "Wir gehen von Brandstiftung aus", sagte die Sprecherin weiter.

Wegen der aktuellen Trockenheit hätten sich die Flammen vermutlich schnell ausbreiten können - und mittlerweile eine Fläche von 500 Metern mal 500 Metern, also 25 Hektar Wald, in Beschlag genommen. Die Sprecherin ging davon aus, dass "die Feuerwehr den ganzen Vormittag zu tun hat", um das Feuer zu löschen. Durch die Lage im Wald gestalteten sich die Löscharbeit herausfordernd. Der Verkehr auf der L100 war zunächst nicht von den Löscharbeiten eingeschränkt.