Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) In Ostprignitz-Ruppin gibt es fünf weitere bestätigte Corona-Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl auf 26 Menschen.

Eine der neuinfizierten Personen stammt aus Neuruppin und arbeitet in den Ruppiner Kliniken. Sie wurde laut Kreissprecherin Britta Avantario bereits seit Mittwoch häuslich isoliert. An diesem Tag war schon ein Corona-Fall in den Kliniken bekannt geworden. Es handelte sich um eine Mitarbeiterin im mittleren medizinischen Dienst, die nicht unmittelbar in die Patientenbetreuung eingebunden war. Zum Schutz der Kollegen und der Patienten wurden die möglichen Kontaktpersonen häuslich isoliert und auf eine Infektion getestet.

Patienten, die stationär behandelt wurden, sind ebenfalls getestet worden und befinden sich weiterhin in Isolierung. Das gilt, bis das Testergebnis vorliegt beziehungsweise bis die mögliche Inkubationszeit abgelaufen ist. Diese Regelung gilt auch bei einer Entlassung aus den Kliniken.

"Aufgrund der baulichen Aufteilung der Ruppiner Kliniken in mehrere Gebäude und der umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen der vergangenen Wochen ist die räumliche Abtrennung möglicher betroffener Bereiche gut möglich, sodass der normale Krankenhausbetrieb ohne nennenswerte Einschränkungen fortgeführt werden kann", erklärt Kreissprecherin Britta Avantario.

Drei der nun bestätigten fünf Neuinfizierten stammen laut dem Landkreis aus dem Raum Kyritz. Zwei Fälle davon stehen laut Kreis-Sprecherin Avantario vermutlich mit den bereits bekannten Corona-Infektionen im Bereich Kyritz im Zusammenhang. Eine Person aus dem Rheinsberger Raum ist ebenfalls betroffen.