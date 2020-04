OGA

Schmachtenhagen Gegen 15 Uhr wurde am Sonnabend ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Wensickendorfer Chaussee in Schmachtenhagen leicht verletzt. Das teilt die Polizeiinspektion Oberhavel mit.

Ein 39-jähriger VW-Fahrer streifte demnach einen 17-jährigen Radfahrer leicht beim Überholen. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen am linken Arm zu. "Nach dem Verkehrsunfall verließ der Radfahrer den Ort, ohne seine Personalien bekanntgegeben zu haben", heißt es in der Polizeimeldung.

Der VW-Fahrer sei später in der Polizeiinspektion Oberhavel erschienen, um den Vorfall zu schildern. "Hier wurden neben der weiteren Unfallaufnahme ein positiver Drogenschnelltest durchgeführt." Es folgten eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Kriminalpolizei nimmt sich dem Sachverhalt an.