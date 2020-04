MOZ

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Am Samstagvormittag wurde der Polizei ein Einbruch in eine Tischlerei im Jugendschacht gemeldet. Nachdem man eine Eingangstür aufgehebelt hatte, drangen der oder die unbekannten Täter in die gerade in Renovierung befindlichen Räume ein, zerstörten Glasscheiben und entwendetet einen Boxsack. Desweiteren wurde Wände im Inneren beschmiert. Den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern. Auch die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen, Spuren wurden gesichert.