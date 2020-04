MOZ

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Insgesamt 28-mal musste die Polizei an diesem Wochenende – von Freitag, 6 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr – ausrücken, weil es in Ostprignitz-Ruppin Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung gegeben haben soll.

Mit Hilfe dieser Verordnung soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Unter anderem ist ein Kontaktverbot vorgeschrieben. Genau daran wollten sich aber anscheinend einige Menschen im Kreis nicht halten, wie Zeugen berichteten. In einer Vielzahl von Meldungen an diesem Wochenende ging es laut Polizei darum, dass sich mehr als zwei Personen an öffentlichen Orten oder auch zu Hause aufhalten sollen. Es handelte sich um Menschen jeden Alters und aus allen Teilen des Landkreises. Einen Schwerpunkt gab es laut Polizei nicht. In einigen Meldungen ging es auch darum, dass sich Urlauber in ihren Feriendomizilen aufhalten sollen oder andere Menschen besuchen.

In 15 der insgesamt 28 Fälle fanden die Beamten die Situation vor Ort nicht so vor, wie die Zeugen sie beschrieben hatten. Daher wurden dort keine weiteren Schritte eingeleitet. In den anderen 13 Fällen nahmen die Polizisten die Personalien der Menschen auf und fertigten einen Vermerk ans zuständige Gesundheitsamt an. Die Leute erhielten Platzverweise und wurden eingehend über die Eindämmungsverordnung belehrt, teilt die Polizei mit.

