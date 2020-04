dpa

Berlin (dpa) Sonnenschein, blauer Himmel, deutlich angenehmere Temperaturen als in den vergangenen Tagen - am Sonntag zog es viele Berliner raus aus den eigenen vier Wänden.

Bis zum frühen Nachmittag kam es dabei zu keinen nennenswerten Problemen aus Sicht der Polizei. "Hin und wieder gibt es ein paar Verstöße gegen die Verordnung", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Danach dürfen die Berlinerinnen und Berliner sich zum Beispiel nicht in größeren Gruppen in Parks und Grünanlagen aufhalten und müssen Abstand zueinander halten, um das Risiko zu verringern, sich mit dem Covid-19-Virus anzustecken.

Rund 600 Beamte waren der Polizei zufolge am Sonntag in der Stadt unterwegs, um zu überwachen, wie gut sich die Berliner an die Regeln hielten. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um Hinweise auf größere Menschenansammlungen zu prüfen - bis zum frühen Nachmittag allerdings ohne Ergebnis. Zuvor wurden bei einer 24-stündigen Kontrolle von Freitagmorgen bis Samstagmorgen in der gesamten Stadt 30 Strafanzeigen und 79 Ordnungswidrigkeiten notiert. "Es war die gesamte Bandbreite dabei", sagte die Polizeisprecherin.

Mit der neuen, ab Freitag geltenden Corona-Verordnung besteht keine Pflicht mehr, immer einen Ausweis mitzuführen. Die Berliner Polizei stellt das bislang vor keine Probleme: "Es gab bis jetzt keine besonderen Vorkommnisse", sagte die Sprecherin. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik empfahl jedoch, weiterhin Ausweise mitzuführen. "Die Ausweispflicht hat es uns natürlich leichter gemacht, wenn man feststellen will, ob es sich bei einer Gruppe im Park wirklich um eine Wohngemeinschaft oder Familie handelt", sagte sie im Tagesspiegel (Sonntag).

Insgesamt waren bei frühlingshaftem Wetter zwar mehr Menschen im Freien als in den vergangenen Tagen, aber in der Regel verhielten sich die Berlinerinnen und Berliner diszipliniert.

Im Treptower Park, im Görlitzer Park, im Schlesischen Busch und im Dreiländereck nutzten viele Menschen den Aufenthalt im Freien bei Temperaturen von fast 20 Grad. Die meisten Spaziergänger, Läufer oder diejenigen, die es sich auf Parkbänken bequem gemacht hatten, waren sichtlich bemüht, sich an die Regeln zu halten. Viele Familien hatten sich auf Decken auf dem Boden niedergelassen, andere zogen eine Radtour vor oder waren mit Kleinkindern zu Fuß unterwegs.

Auch im Bürgerpark in Pankow hielten die Menschen Abstand, waren in der Regel nur zu zweit unterwegs und kamen sich auch auf den Bänken nicht zu nahe. An Baumstämmen mahnten Schilder der Polizei, die Abstandsregeln einzuhalten.

Grundsätzlich gilt in Berlin, dass man nur allein oder zu zweit unterwegs sein darf. Ausnahmen gelten für Familien und Bewohner einer gemeinsamen Wohnung. Bei Aufenthalten außerhalb der eigenen Wohnung ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen einzuhalten.

