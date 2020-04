Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Sollten sich die aktuell geltenden Verbote für die Brandenburger ändern, eventuell sogar verschärfen, will die Stadt Oranienburg darauf vorbereitet sein. Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) rechnet damit, dass die Maßnahmen zur Kontakteinschränkung mit dem schönen Wetter über Ostern vielleicht sogar auf eine Ausgangssperre hinauslaufen könnten. Am Sonntag lief er deshalb mit seiner Sekretärin Streife.

Nicht nur, um sich eine Übersicht der Lage zu verschaffen und zu sehen, wie ernst die Oranienburger die Situation nehmen. "Das ist eine Trainingsphase", klärte er am viel besuchten Bollwerk auf. "Wir müssen als Verwaltung üben, Streife zu laufen, sollte der Ernstfall eintreten." Er ruft Mitarbeiter deshalb auf, sich auf freiwilliger Basis im Außendienst auszuprobieren, um diese Abteilung notfalls aufstocken zu können. Die Dezernenten Stefanie Rose und Christoph Schmidt-Jansa übernahmen ebenfalls eine Schicht. "Noch ermahnen wir nur und klären auf", sagte Laesicke.

Sind mehr als zwei Menschen unterwegs, die nicht im selben Haushalt wohnen, könne ein Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro anfallen, wies er auf das Ver- und Ansammlungsverbot hin. "Ich setze aber auf die Vernunft der Leute." Die sei bisher – bis auf ein paar wenige Ausnahmen – lobenswert. "Wir müssen die Situation aber immer wieder kritisch hinterfragen und neu bewerten." Die Lage sei ernst zu nehmen, auch wenn die Zahlen der Infektionen momentan moderat zu steigen scheinen.

Seine Sekretärin hat Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke am Sonntag übrigens zum ersten Mal seit drei Wochen wieder live gesehen. "Wir haben die Präsenzpflicht in der Verwaltung, die derzeit im Schichtbetrieb arbeitet, weitestgehend aufgehoben", sagte er. Wo es geht, solle zu Hause gearbeitet werden. Von Kurzarbeit sei in der Verwaltung keiner betroffen. "Anders als bei unseren Tochterunternehmen wie der Turm Erlebniscity." Stefanie Gilz und er liefen als Außendienst zwei Stunden Streife. Die Probetour hatte einen weiteren Vorteil: Laesicke bekam einen Einblick in die täglichen Abläufe anderer. Sein Fazit: "Ich habe großen Respekt vor der Arbeit des Außendienstes."