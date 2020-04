Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Organisatoren der Neuruppiner Fontane-Festspiele sind nach dem Erfolgsjahr 2019 mit großem Schwung ins Jahr 2020 gestartet – und werden nun ausgebremst. Durch den Ausbruch des Coronavirus und das Veranstaltungsverbot ist noch nicht klar, ob die Festspiele an Himmelfahrt beginnen können.

Das bestätigte Uta Bartsch, eine der Organisatorinnen der Festspiele. Im Hintergrund laufe aber jede Menge. "Wir arbeiten gerade an einem Plan B, an der Verschiebung der Fontane-Festspiele in den September", so Bartsch. "Denn so langsam glauben wir nicht mehr, dass wir zu Himmelfahrt starten können." Am Montag soll die Entscheidung fallen.

Der Spaß an Kulturveranstaltungen bei den Organisatoren bleibt aber ungebrochen: "Und solange wir mit unseren neuen Ideen nicht um die Häuser ziehen können, wollen wir online mit den Ruppinern, mit Kultur- und Fontane-Freunden Kontakt halten und sie mit einbeziehen in die Vorbereitungen der nächsten Festspiele", kündigt Uta Bartsch an. Unter dem Titel "Fontane keimfrei" ist eine Veranstaltungsreihe im Internet gestartet. Zuschauer erwarten Buchtipps von Otto Wynen und Peter Böthig, Wünsch-dir-was-Lesungen von Frank Matthus, Knobelfragen, Mitmachaktionen, Expertisen zu Fontane-Fundstücken und einiges mehr.

Kultur ab 17 Uhr online

Täglich ab 17 Uhr wird in den sozialen Netzwerken und auf den Plattformen – auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube – ein kurzer Beitrag gepostet. Jeden Tag erleben Interessierte einen Film aus einer anderen Kategorie. Am Montag gibt es unter dem Motto "Frisch und Fontig" das Zitat der Woche, am Dienstag erhalten Zuschauer einen Buchtipp, am Mittwoch wird gequizt, und am Donnerstag heißt es "Dr. Mumpitz klärt auf – Fontane-Fundstücke". Dabei senden Zuschauer ihre Fundstücke ein, "Dr. Mumpitz" nimmt diese dann auseinander. Alternativ gibt es an diesem Tag immer ein kleines Interview, das Otto Wynen führt.

Immer Freitags blicken die Kulturschaffenden in einer kurzen Wochenrevue aus dem Festspielbüro zurück. "Aktion Küchentisch – Für die ganze Familie" lautet das Motto am Sonnabend. Eine Sonntagslesung mit Regisseur Frank Matthus aus Wunschbüchern der Zuschauer steht am Ende der Woche auf dem Programm.