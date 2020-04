Dirk Nierhaus

Liebenwalde (MOZ) Umsonst ist die Feuerwehr der Stadt Liebenwalde sowie ihrer Ortsteile am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand im Ortsteil Bischofswerder ausgerückt. Als die etwa 40 Einsatzkräfte aus Liebenwalde, Neuholland, Hammer und Kreuzbruch dort eintrafen, waren die Flammen schon von einem Bewohner mit dem Feuerlöscher erstickt worden. Die Kameraden waren irrtümlicherweise von einem größeren Feuer ausgegangen und deshalb zahlreich ausgerückt, teilte die Polizei am Sonntag auf Nachfrage mit. Laut ihrer Informationen war der Alarm gegen 13.25 Uhr ausgelöst worden. In dem Mehrfamilienhaus war offenbar in einer Wohnung eine Kerze umgekippt und hatte eine Jalousiein Brand gesetzt. Ein Bewohner löschte die Flammen, sodass es für die Feuerwehr nichts mehr zu tun gab. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Die Beamten leiteten eine Ermittlung wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.