Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt (Oder) meldete am Wochenende zwei weitere laborbestätigte Covid-19-Fälle. Damit erhöhte sich die Zahl der Einwohner, die sich mit dem Coronavirus infiziert habe, auf 14. Ein Patient davon befindet sich weiterhin am Klinikum in Markendorf stationär in Behandlung. Neben den Erkrankten hat das Gesundheitsamt der Stadt für zehn weitere Personen häusliche Quarantäne angeordnet.

Landesweit registrierte das Gesundheitsministerium bis Sonntagabend 1452 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, an deren Folgen bislang 27 Menschen starben. 195 Covid-19-Erkrankte befinden sich zurzeit in Brandenburger Kliniken, davon werden 26 intensivmedizinisch beatmet.

Nach Angaben von Oberbürgermeister René Wilke verlief das Wochenende in Frankfurt (Oder) weitgehend ruhig. Die Einwohner hielten sich größtenteils an die Kontaktbeschränkungen. Dem Ordnungsamt sei unter anderem eine Party gemeldet worden, die jedoch schnell unterbunden werden konnte.