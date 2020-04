Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Wendezeit hat Cornelia Schmidt einst Gewissheit gebracht. Sie war damals elf Jahre alt. Die Eltern anderer Kinder wurden nach und nach entlassen. "Und ich habe nicht verstanden, warum. Es waren doch rechtschaffene Leute." Da stand für die Neuruppinerin fest, dass sie sich nie dem Wohlwollen eines Chefs aussetzen möchte. Sie wollte ihr eigener Herr sein. Das passte, denn das Unternehmen, in dem sie das sein kann, gab es bereits: das Autohaus Schmidt samt Werkstatt an der Präsidentenstraße. Mittlerweile ist Cornelia Schmidt dort Chefin. Die Firma gibt es seit genau 120 Jahren.

Am 1. April 1900 hat Carl Schmidt, der Ur-Großvater von Cornelia Schmidt, die Werkstatt und eine Kunstschmiede gegründet. Er hatte in diesem Jahr seinen Meistertitel als Schlosser bekommen. In seinem Betrieb stellte Carl Schmidt Tore, Zäune und später Motordroschken her. Seine Waren verkaufte er weit über die Grenzen Neuruppins hinaus. Später kam ein Handel mit Autos der Marken Fiat, Citroën, Victoria und mit leichten Krupp-Lastwagen dazu.

BMW gab es nun auch

Sohn Otto Schmidt übernahm den Betrieb 1932. "Er hat den Handel auf BMW-Fahrzeuge erweitert", erklärt Cornelia Schmidt. Im Zweiten Weltkrieg brach dieses Standbein komplett zusammen. "Dann ist er auf den Werkstattbetrieb umgestiegen." Ihren Großvater hat die Neuruppinerin nicht wirklich gekannt. Sie erblickte 1978 das Licht der Welt, Otto Schmidt starb zwei Jahre später. Aber eine Anekdote aus der Zeit des Großvaters, der auch eine Fahrschule in der Stadt betrieben hat, wurde Cornelia Schmidt überliefert: Ein Fahrschüler habe ihn einmal gefragt, wer an einer gleichberechtigten Kreuzung Vorfahrt hat, wenn von allen vier Seiten ein Fahrzeug kommt. Der Großvater habe verwundert reagiert. Das werde nie vorkommen! "Wenn er den Verkehr heute sehen könnte", so Cornelia Schmidt.

1967 hat Otto Schmidt Werkstatt und Autohaus an seinen Sohn Albrecht Karl Otto übergeben. 41 Jahre lang hat er die Geschicke des Unternehmens geleitet, bevor er es 2008 an seine Tochter abgegeben hat. "Ich kann mich noch gut an meine Kindheit in der Werkstatt erinnern", sagt Cornelia Schmidt. Das "typische Mädchen" sei sie nie gewesen. Sie war manchmal auch mit dabei, wenn ihre Eltern mit dem B1000 unterwegs waren, um Autoteile zu besorgen. "Das war ja früher nicht so leicht", sagt sie. Seit den 1960er-Jahren hatte sich Albrecht Schmidt auf die Automarke Skoda spezialisiert, auch wenn sich die Leute in der Werkstatt mehr um Trabi und Wartburg kümmern mussten. Nach der Wende hat er einen Händlervertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen.

"Die Wende war ein absoluter Einbruch für die Firma", erklärt Cornelia Schmidt. Ihre Eltern hätten damals stark mit Existenzängsten zu kämpfen gehabt, auch wenn sie die Kinder das nie spüren ließen. "Aber unser Betrieb war immer selbstständig. Meine Eltern wussten also, wie sie betriebswirtschaftlich handeln müssen." Es ging wieder bergauf. Und die jüngste Tochter des Hauses verfolgte ihren Weg: Sie machte ihren Abschluss an der Rosa-Luxemburg-Schule, dann das Abitur am Oberstufenzentrum. Es folgte das Studium an der Wirtschaftshochschule. Im Jahr 2000 kehrte Cornelia Schmidt als Diplom-Betriebswirtin nach Neuruppin zurück. Ihren Mann, den sie in Meißen kennengelernt hatte, brachte sie gleich mit. Er leitet heute den Werkstatt-Betrieb.

Mit Respekt ans Werk

"Ich hatte Respekt vor dem, was meine Vorfahren geschaffen haben", erklärt die 42-Jährige ihren beruflichen Weg. Für ihren Vater sei der Abschied aus dem Betrieb nicht leicht gewesen. Er und seine Frau leben im Vorderhaus über dem Geschäft, schauen regelmäßig vorbei und spielen die Feuerwehr, wenn es bei Cornelia Schmidt mal brennt. "Die Berufserfahrung, die mein Vater hat, war für mich auch extrem wichtig."

Das Gefühl, als Frau in einem Männerberuf nicht ernst genommen zu werden, hatte sie nie. "Aber es gab immer eine gewisse Erwartungshaltung", erinnert sie sich. Sei es in der Schule oder bei der Führerscheinprüfung gewesen: Da sie "vom Fach" ist, wurde von Cornelia Schmidt vieles eingefordert. Bei der Firmenübergabe hätten viele langjährige Kunden sie angesprochen und gefragt, ob sie denn nun alles anders machen möchte: "Warum denn, wenn es rund läuft?", lautete die Antwort.

Cornelia Schmidt und ihr Mann haben einen Sohn, der Autohaus und Werkstatt nach jetzigem Stand aber nicht übernehmen möchte. Fünf Angestellte gibt es vor Ort derzeit. Die Chefin weiß ziemlich genau, was die Kunden an dem Unternehmen schätzen: "Sie vertrauen uns und fühlen sich hier gut aufgehoben." Wer eine Frage hat, kann sie stellen, ohne eine überhebliche Antwort zu bekommen. Apropos Frage: Eine bekommt Cornelia Schmidt mittlerweile seltener, aber doch immer mal wieder zu hören. Viele Menschen wollen wissen, wie denn das Auto ins Geschäft kommt, das mitten im Laden an der Präsidentenstraße steht. "Früher habe ich gesagt, dass es ein Modellauto ist, das wir auseinandernehmen und wieder zusammensetzen", sagt die 42-Jährige. Heute wissen die meisten, wie das geht: Schaufenster auf, Auto rein, Schaufenster zu, fertig ist die Werbung für den Traditionsbetrieb.