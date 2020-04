René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Sonne steigt höher, die Vögel zwitschern, das Thermometer strebt hartnäckig der Marke von 20 Grad entgegen. Keine Frage, es ist Frühling. Doch in Zeiten, in denen man sich aufgrund der Eindämmungsverordnung weder auf eine Bank setzen noch auf einer Wiese niederlassen darf fällt es schwerer, den Frühling zu genießen. Wohl dem, der bereits vor der Corona-Krise einen Kleingarten gepachtet hat.

53 Kleingartenvereine gibt es in Frankfurt mit etwa 4 000 Gärten. Wie viele frei sind, lässt sich nicht genau sagen, weil die Vereine auch in Eigenregie weitervermitteln. "Nur aufgrund von Corona sollte man sich aber nicht für einen Garten entscheiden", findet Gottfried Hoffmann. "Etwas langfristiger sollte das Interesse schon sein". Hoffmann ist im Stadtverband der Gartenfreunde verantwortlich für Ökologie und Umweltschutz. "Diplom-Agraringenieur und jemand, der mit Pflanzen spricht", wie er mit einem Lachen über sich selbst sagt. Im Kleingartenverein Sandfurtweg ist er auch der stellvertretende Vorsitzende. Sein Spezialgebiet sind Erdbeeren und neuerdings auch Melonen. "Wir haben hier gerade keinen Garten frei", sagt er bei einem Rundgang durch die Anlage. Am Sonnabend wurde das Wasser angestellt und es war Zeit für den jährlichen Arbeitseinsatz. Eigentlich. "Den Arbeitseinsatz haben wir wegen der aktuellen Lage ausfallen lassen."

Gleich im ersten Garten nach dem Eingangstor döst Gerhard Alisch ein wenig in der Sonne. Der Garten ist tipptopp gepflegt, kein Unkraut ist zu sehen. "Der Winter in der Wohnung war schlimm", sagt Alisch. Corona kann ihm im Garten auch mit 82 Jahren nichts anhaben. Seit 35 Jahren ist er hier. Zudem scheint Gartenarbeit jung zu halten. Gerade wurde Gerhard Alisch vom Landesverband Brandenburg für seinen jahrzehntelangen Einsatz ausgezeichnet. "Hier habe ich alles, was ich brauche". Gerade päppelt er ein Zitronenbäumchen auf. Am Apfelbaum hängen bunte Ostereier. Alisch freut sich auf das schöne Wetter in den nächsten Tagen, dann wird man ihn wieder täglich im Garten treffen. "So richtig was anpflanzen kann man aber noch nicht", sagt er.

Bei Alice Otto wird unterdessen ein Zelt aufgebaut. "Gerade in diesen Zeiten ist es toll, hier zu sein", sagt sie. Nachdem sie, wie viele andere Mütter und Väter, in den vergangenen Tagen als Aushilfslehrerin tätig war, ist sie froh über das kleine Stück Grün. "Das Zelt ist Finleys Rückzugsort in den Sommermonaten."

Vermittlung auch über Ebay

Etwas weiter gräbt Katrin Dehnert den noch kühlen Boden um. Zusammen mit ihrem Partner Jens Oppermann bewirtschaftet sie die 450 Quadratmeter Kleingarten seit sieben Jahren. "Es ist schön, nicht zu Hause sein zu müssen", freut sie sich gerade in diesen Zeiten. Vor allem auch für die beiden Töchter.

Kurz vor ihrem 30-jährigen Gartenjubiläum steht Ingrid Bergmann. Jetzt holt sie aber erst mal alte Pflanzen aus der Erde. "Die Hortensien sind alle erfroren", sagt sie mit einem Anflug von Traurigkeit, nur um kurz darauf wieder zu lachen. "Bloß gut, dass wir in diesen Zeiten einen Garten haben", findet auch sie.

Da auch der Stadtverband derzeit wegen des Coronavirus nicht mehr ständig im Büro zu erreichen ist, empfiehlt Gottfried Hoffmann auf Ebay nach einem Kleingarten zu schauen. "Darüber haben wir schon einige vermittelt". Allerdings nur an jene mit längerfristigem Interesse.

