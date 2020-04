Großfeuer: An der Eberswalder Straße in Finow steht am Sonnabendabend ein früherer Büromarkt lichterloh in Flammen. 65 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Bis Mitternacht dauern die stundenlangen Löscharbeiten an. © Foto: Julian Stähle

Ellen Werner

Finow (MOZ) Am Sonntagvormittag liegt der Brandgeruch noch in der Luft. Verkohlte Baumstämme ragen am Grundstück an der Eberswalder Straße auf Höhe der Ahornstraße empor. Die leerstehende Barackenanlage, früher von einem Büromarkt genutzt, ist fast bis auf den Boden niedergebrannt. Aus den Gebäuderesten erhebt sich ein verrußtes und verbogenes Metallgerüst, früher wohl mal eine Maschine.

Immer wieder kommen Spaziergänger vorbei, unterhalten sich kurz im derzeit gebotenen Abstand. Überwiegend sind es Anwohner aus der näheren Umgebung, die wissen wollen, wie die Hinterlassenschaften des am Vorabend ausgebrochenen Feuers bei Tage aussehen. In den meisten ihrer Gespräche taucht schnell ein Wortpaar auf: "Heißer Abriss". Eigenheime sollen hier entstehen, heißt es, das Gebäude habe ohnehin vor dem Rückbau gestanden. So sei es schnell und billig gegangen, wird spekuliert.

Auch ein 80 Jahre alter Mann, der in der Lindenstraße wohnt und seinen Namen nicht öffentlich genannt wissen will, äußert den Verdacht, dass hier Tatsachen geschaffen wurden. Kurz vor neun am Samstagabend habe er es knallen gehört "wie ein Feuerwerk". Als er zur Straße gelaufen sei, habe sich eine Rauchsäule erhoben, kurz darauf habe er die Flammen bis weit über die Baumwipfel schlagen gesehen.

Die Eberswalder Berufsfeuerwehr ist gegen 21 Uhr vor Ort. Bei ihrem Eintreffen steht die leerstehende Lagerhalle an der Eberswalder Straße 165 bereits vollständig in Flammen. Ein Großeinsatz für die Löschteams – auch Einsatzkräfte der freiwilligen Wehren Eberswalde, Finow, Sommerfelde sowie der Clara-Zetkin-Siedlung werden hinzugezogen. Insgesamt sind 65 Brandschützer bis Mitternacht damit beschäftigt, das Feuer niederzuringen.

"Sie haben natürlich als erstes versucht, unser Haus zu retten – und das ist ihnen ja auch gelungen", berichtet Marlies Schumann am Tag darauf. Die Flammen drohten auf ihr Wohnhaus überzugreifen. Mit ihrem Mann lebt die 73-Jährige auf einem direkt angrenzenden Grundstück und hatte während des Brandes daher einige Ängste auszustehen.

"Uns ist nichts passiert, Gott sei Dank", sagt die Finowerin. Kleinere materielle Schäden wie die durch den Wasserdruck beim Löschen geplatzten Scheiben des Wintergartens, das zerstörte Carport-Dach und eine weggeschmolzene Plastikwand am Keller seien zu verschmerzen. "Wenn das Brandstiftung war, wovon wir ausgehen, wäre das natürlich eine infame Sache", hält sie aber auch fest. Schließlich wäre in diesem Fall das Leben von Bewohnern der Nachbargrundstücke aufs Spiel gesetzt worden.

Verdacht auf Brandstiftung

Marlies Schumann steht natürlich auch der erste Brand vor anderthalb Jahren wieder vor Augen. Im November 2018 brannte bereits der hintere Gebäudeteil des früheren Büromarktes, der zuletzt dem Inhaber einer Berliner Werbeagentur gehört haben soll, ab.

Vor etwa vier Wochen, so stellt es sich für die Nachbarschaft dar, sei das Grundstück verkauft worden. Es seien erste Abrissarbeiten gelaufen, Schutt herausgeholt, Fenster ausgebaut worden. Parzellen für Eigenheime auf dem Areal stünden bereits auf einschlägigen Internetportalen zum Kauf, berichtet eine Nachbarin der Schumanns. Der Anbieter war für die Zeitung bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Von einer Selbstentzündung gingen die Beamten zunächst nicht aus, sagt Polizeihauptkommissar Sebastian Thon von der Polizeiinspektion Barnim. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Verletzt worden sei bei dem Brand jedoch niemand. Sachdienliche Hinweise zum Brand nimmt die Polizei unter Telefon 03338 3610 entgegen.