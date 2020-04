Frankfurt(Oder) (MOZ) Wem es zu viel ist, über Ostern die Corona-Verhaltensregeln zu beachten, dem sei ein Gespräch zum Beispiel mit den Eltern von chronisch kranken Kindern empfohlen. Sie machen sich in diesen Tagen große Sorgen und hoffen auf ein weiteres Abflachen der Infektionskurve. Diesem Ziel sollten sich alle Menschen in Brandenburg verpflichtet fühlen.

Als Trost für jene, die sich zu stark eingeschränkt fühlen, sind außerdem die Tipps aus dem Gesundheitsministerium zur Lektüre empfohlen. Sie klingen teilweise sehr umständlich und verquast, es wird unter dem Strich aber deutlich, dass es durchaus noch ausreichend Bewegungsmöglichkeiten gibt. Wenn man die Kontaktregeln beachtet.

Vor allem darum geht es letztlich: Anerkennen, dass Abstand derzeit wichtig ist und verstehen, wie man das in seinem Alltag organisiert. Wer das packt, leistet seinen Beitrag zur Bewältigung der Krise und kann trotzdem noch aktiv und in gewissem Maße gesellig sein, wenn er sich zum Beispiel zu Spaziergängen in jeweils sehr kleiner Runde verabredet. Eines sollte aber klar sein: Wer zum Osterfest auch im privaten Kreis größere Feierlichkeiten veranstaltet, handelt in hohem Maße unsolidarisch.