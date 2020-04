Vorerst Pause: Am Haupteingang der Fachklinik und Moorbad in Bad Freienwalde ist am Sonntag noch nichts von der Schließung zu bemerken. Ein Aufsteller neben der Tür weist auf das Besucherverbot hin. © Foto: Wolfgang Rakitin

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wegen zwei mit dem Coronavirus infizierten Menschen, eine Mitarbeiterin und ein Patient, sei die Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde bis auf weiteres geschlossen worden, sagte Steffen Hampel, Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Märkisch-Oderland, am Sonntag. Bei einer Routinekontrolle sei eine Mitarbeiterin positiv getestet worden. Bei der Untersuchung ihres Umfelds sei auch ein infizierter Patient festgestellt worden. Beide weisen bisher keine Symptome auf. 150 Patienten müssen nun die Heimreise antreten.

"Ich habe ein Schreiben bekommen, wonach ich ohne weitere ärztliche Untersuchung bis spätestens Dienstag nach Hause reisen soll", sagte einer der Patienten der Reha-Klinik für Orthopädie und Rheumatologie. Er war erst vergangene Woche angereist. Ob er seine Reha, die er ergebnislos abbrechen, muss später fortsetzen kann, obliege dem guten Willen des Kostenträgers.

Schließung nicht angeordnet

Die Schließung sei vom Gesundheitsamt des Landkreises nicht angeordnet, sondern am Freitag nach langen Gesprächen mit der Klinikleitung entschieden worden, erklärte Steffen Hampel. Der Weiterbetrieb wäre nur unter Auflagen des Gesundheitsamtes möglich gewesen. Diese hätten so große Einschränkungen bei den therapeutischen Anwendungen bedeutet, dass die Reha-Klinik ihre Aufgaben hätte nicht mehr erfüllen können. So hätte beispielsweise das Schwimmbad geschlossen werden müssen. "Wir hätten einen Bereich definieren müssen, wo sich besonders gefährdete Patienten aufhalten", erläuterte Hampel. Problem sei, dass in der Fachklinik und Moorbad meist ältere Menschen behandelt werden, die zu den Risikogruppen gehören und daher besondere Aufmerksamkeit erfordern. "Wir konnten daher keine Kompromisse eingehen", betonte der Amtsarzt.

Die Klinikleitung habe sich eingestehen müssen, dass sie den großen Aufwand der Auflagen nicht hätte leisten können und sich daher entschieden, den Betrieb bis auf weiteres einzustellen. Mindestens zwei Wochen werde die Reha-Klinik geschlossen bleiben. "Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wann die Fachklinik wieder öffnet", erklärte der Amtsarzt. In den kommenden zwei Wochen mit Sicherheit jedoch nicht. "Der harte Schnitt hat einen großen Vorteil: Wir können die Klinik früher wieder belegen", fügte er hinzu. Hygienemaßnahmen seien geplant, aber nicht in großem Umfang. Der Virus überlebe auf Flächen nicht lange.

Berg von Arbeit

Für das Gesundheitsamt beginne aber nun die wirkliche Arbeit, so der Amtsarzt. Nur wenige könnten sich vorstellen, was der Fall für einen Aufwand hinter den Kulissen bedeutet. Die Mitarbeiter müssten nun alle 150 Patienten befragen, mit wem sie Kontakt hatten. "Wir müssen dabei die Inkubationszeit beachten", so Steffen Hampel. Das Gesundheitsamt muss nachverfolgen können, wer möglicherweise wen infiziert hat. Bisher sei nur die Klinik betroffen. Vom Kurmittelhaus ist Hampel nichts bekannt. Medizinisch erforderliche Physiotherapie sei weiter möglich, Massagen hingegen nicht. Träger der Fachklinik und Moorbad ist die kreiseigene Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH. Sie hat 220 Betten und beschäftigt 125 Mitarbeiter.