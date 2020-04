MOZ

Bleyen (MOZ) Eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag bei Arbeiten auf einem Feld in der Ortslage Bleyen-Genschmar gefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, wurde die Munition durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst umgehend geräumt.