Ellen Werner

Chorin (MOZ) Was ihm als erstes durch den Kopf ging, als das Veranstaltungsverbot kam, weiß Roman Streisand gar nicht mehr. "Wir hatten uns darauf eingestellt, auf die Dinge zu reagieren", berichtet der Frontmann der Mittelalterband Spilwut, die vor 31 Jahren das Oster-Kloster-Fest ins Leben gerufen hat. Zunächst verständigte sich der Veranstalter mit Händlern und Gastronomen auf besondere Hygiene-Maßnahmen für das Fest. "Aber dann hat sich das ja alles zerschlagen", sagt er. Das Spektakel im Mittelalterdorf mit Ritterlager, Gauklern, Konzerten, Drachenkämpfen, Passionstheaterspielen, wie sie aus dem späten Mittelalter überliefert sind, Handwerkermarkt, der Winteraustreibung mit Osterfeuer und anderen traditionellen Osterbräuchen – es bleibt in diesem Jahr aus.

Immerhin habe über das Corona-Aus verhältnismäßig früh Klarheit bestanden. "Zu einem späteren Zeitpunkt wäre das ganz übel gewesen", sagt Streisand. Ein paar Tausend Euro Werbekosten habe er bereits ausgegeben. "Die Plakate sind da, aber die Kleberei konnte ich noch stoppen." Was ebenfalls schwer wiegt, ist das halbe Jahr Vorbereitungszeit, das Streisand und sein Team bereits investiert haben. "Da ist schon sehr viel Energie reingeflossen. Es sind ja sehr viele Mitwirkende." Etwa 300 Menschen – Handwerker, Händler, Künstler – sind vor und hinter den Kulissen alljährlich in das viertägige Oster-Kloster-Fest, mit mehreren tausend Besuchern eine der größten Veranstaltungen in der Region, involviert.

Und dann wären da auch die Gelder, die nun ohne das Spektakel nicht reinkommen. Finanzielle Einbußen in größerem Maßstab erlebte es in seiner Geschichte schon, etwa vor sieben Jahren, als es gegen Schneeverwehungen anzukämpfen hatte. "Aber wenn es gut läuft, ist das schon eine bemerkenswerte Einnahme", so Streisand. "Jetzt ist ja mein ganzes Jahreseinkommen flöten."

Wie vielen anderen Kulturschaffenden fehlt dem Musiker, Künstler und Entertainer erst einmal auch jenseits seines Jahresevents die Perspektive. "Musik und das Osterfest sind ein sehr wichtiger Teil meines Lebens", sagt er, "und nun nimmt man mir das Publikum und die Kollegen". So könne er auch kein Geld verdienen. Zwar baut Streisand auch Sackpfeifen, also Dudelsäcke. "Aber wer kauft schon einen, wenn keine Aussicht besteht, damit bald öffentlich spielen zu können?", fragt er. Er hoffe darauf, wenigstens CDs und selbstgebaute Masken verkaufen zu können.

Klagen will Streisand jetzt aber nicht in den Vordergrund stellen. Er habe die Förderung für Freiberufler beantragt und halte es ansonsten mit dem Griechen Epikur (341 bis 270 v. Chr.), dessen Philosophie er vor Jahren auch in einem Lied besungen hat. "Lachen über unsre Leiden, hilft das Leiden klug vermeiden", heißt es darin. "Ich finde, solche gewissermaßen chaotischen Zustände haben auch etwas Erheiterndes oder zumindest Interessantes", erklärt der Musiker und Künstler. Er möge absurdes Theater. "Und wir erleben gerade absurde Zustände; bequeme Gewissheiten sind Luft und wir lernen, was und wer wirklich wichtig ist."

Für ihn habe sich im Unterschied zu Vor-Corona-Zeiten im Alltag wenig verändert. "Außer natürlich, dass ich keine Auftritte mehr habe." Auf dem Schönhof bei Golzow mit der Bühne und Werkstätten in der großen Hofscheune habe er, "wie sonst auch", viel zu tun. "Ich übe, Requisiten werden repariert, die Scheune aufgeräumt – und irgendwann wird’s ja auch mal wieder weitergehen", sagt Streisand.

Zudem sinnt der Künstler und Veranstalter darüber nach, wie sich wenigstens ein Teil des diesjährigen Oster-Kloster-Programms zumindest ins Internet retten lässt. "Ich bin von Geburt an ein Rebell. Diese Bevormundung mag ich überhaupt nicht", sagt er. Darüber hinaus fühle er sich dem Publikum gegenüber in der Verantwortung. "Wenn ich etwas angekündigt habe, will ich das auch realisieren." Am 11. April "machen wir in der Kultscheune Chorin-Schönhof eine volle Ostertages-Show für uns – und für euch wollen das streamen (also online-live) oder notfalls aufzeichnen und dann hochladen", so steht es daher seit dem Veranstaltungsverbot auf der Spilwut-Webseite. "Wir wollten uns mit einer Handvoll Leuten treffen und so ein Ostertagesprogramm andeuten", erläutert Roman Streisand.

Puppen ersetzen Kleindarsteller

Doch nach den eingeführten Kontaktsperren, bedauert er, stehe selbst der Livestream in Frage. Ohnehin habe ein Teil der Band aus Leipzig nicht mehr zu den Proben anreisen können. Nun seien auch die zuletzt zu dritt angesetzten Proben zurückgestellt worden. "Unter diesen Bedingungen lässt sich nun mal gar nichts machen. Ich bin wirklich vielseitig", so Streisand, "aber ich kann nicht gleichzeitig singen, Dudelsack spielen und trommeln".

Ganz abgeschlossen hat er mit dem Oster-Kloster-Fest 2020 dennoch nicht. "Ich baue auch noch was für den 11. April", erzählt er. Weil der Einsatz von Kleindarstellern schnell fraglich war, wolle er etwa verstärkt zum Einsatz von Puppen übergehen. So werden zwei der drei Marien im Passionstheater mit Puppen dargestellt.

Weiteres zum Osterfest auf dem Schönhof lässt sich auf der Facebook-Seite von Spilwut und unter www.spilwut.de nachverfolgen. Dort ist auch nachzulesen, wie Unterstützer des Osterkloster-Projektes spenden können.