Edith Glöde und Gerald Petrad nutzen fast jede freie Minute, um in ihrem Garten in der Anlage am Bahndamm zu werken. Aktuell legt die Hobbygärtnerin die Brombeeren frei. © Foto: Thorsten Pifan

Regina und Rudi Lemke genießen das frühlingshafte Wetter in ihrem Garten in der Anlage Igelpfuhl. © Foto: Stefan Csevi

Regina und Benno Heinze haben ihre kleine Scholle in den vergangenen zehn Jahren aufwendig umgebaut und genießen nun viel Zeit im eigenen Garten in den Anlage Oderland. © Foto: Thorsten Pifan

Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Während die Straßen in der Uckermark vielerorts wie leergefegt wirken, herrscht in den vielen Kleingärten dagegen geschäftiges Treiben. Wegen der Kontaktsperre gibt es aktuell nicht viele Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Da treibt es dieser Tage etliche Schwedter in ihre grünen Oasen – und die blühen im wahrsten Sinn des Wortes zusehends auf.

Grund genug für die MOZ, einen Streifzug durch die schönen Anlagen rund um Schwedt zu unternehmen – immer schön mit Abstand, um einen Blick über den Gartenzaun zu werfen: "Hier gibt es immer etwas zu tun", sagt Edith Glöde. Mit ihrem Partner Gerald Petrad hat sie ein Grundstück in der Anlage am Bahndamm. "Zum Glück haben wir den Garten", sagt sie, allerdings wären die beiden auch ohne Kontaktsperre dort anzutreffen. Wenn es richtig heiß ist, genießen sie den Wasserlauf.

Soha Mkarem ist mit ihrer Familie an diesem Wochenende in ihrem Garten in der Anlage Oderland. Die Beete müssen umgegraben werden. Abends und am Wochenende zieht es sie nun häufiger ins Grüne: "Wir hatten früher ein Haus mit großem Garten, da ist das hier unsere kleine Heimat", sagt sie.

Nur wenige Schritte weiter haben Regina und Benno Heinze ihr kleines Paradies. Zehn Jahre bewirtschaften sie die 400 Quadratmeter, vorher hatten sie ein Grundstück in der verlassenen Anlage Wiesengrund. Dort sind an diesem Wochenende aber auch auf einzelnen Parzellen noch Leute anzutreffen, allerdings sind sie meist nicht so offenherzig, wie in den anderen Anlagen.

Noch einmal zurück zu den Heinzes. Das Paar genießt den Garten am liebsten mit der Familie und den Nachbarn. Auf der Terrasse, die Benno Heinze selbst angelegt hat, tummeln sich zum Grillen schon einmal 15 Gäste. "Das geht aktuell selbstverständlich nicht", sagt er. Und Regina Heinze fügt traurig hinzu, dass auch die Kinder mit der Ur-Enkeltochter zurzeit nicht kommen. Beide hoffen, dass die strengen Regeln im Juni aufgehoben sind, dann wird die Geburt von Urenkel Nummer zwei erwartet – und das soll eigentlich in dem sauber gestalteten Garten groß gefeiert werden.

Monika Köhn aus der Gartensparte Igelpfuhl freut sich über das tolle Wetter, das sie gleich nutzte, um in den Garten hinaus zu gehen. Wegen der Corona-Krise hält sie im Augenblick bewusst ein wenig Abstand von anderen Menschen, sogar von ihrem Partner, der in einer anderen Wohnung lebt.

Regina und Rudi Lemke, die ebenfalls einen kleinen Garten in der Anlage Igelpfuhl haben, verzichten zurzeit schweren Herzens auf Kontakt mit Kindern und Enkeln. Sie sind froh, dass sie ihre Zeit im Grünen genießen können.

Insgesamt fällt auf, dass sich die Bürger in Zeiten der Kontaktsperre an die Regeln halten. Gespräche am und über den Gartenzaun finden mit großem Abstand stand – auch unter den Nachbarn.