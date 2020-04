Thorsten Pifan

Angermünde (MOZ) In etlichen Kommunen sind die Eltern von Beiträgen für die Betreuung ihrer Kinder in kommunalen Einrichtungen entlastet worden. Aktuell wird das auch in Angermünde diskutiert. Bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, sollen die Beiträge für den Monat April in den Einrichtungen der Stadt ausgesetzt werden, erklärt Sprecherin Christine Neujahr. Sie betont jedoch: Eine spätere Beitragserhebung könne dennoch aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die Diskussion in Angermünde findet auf Basis einer Richtlinie des Landes Brandenburg statt. Daraus gehe hervor, dass die Förderung jene Kinder betreffe, die nicht in einer Notfallbetreuung untergekommen seien. Neujahr sagt: "Trotzdem hat sich die Stadt Angermünde entschlossen, die Beitragszahlungen auch für Kinder, die die Notfallbetreuung ganz oder teilweise genutzt haben, auszusetzen." Eine nachträgliche Berechnung ist allerdings denkbar, erklärt sie. Dies betrifft die beiden Horteinrichtungen "Am Mündesee" und "Abenteuerland" sowie die Kitas in Greiffenberg, Kerkow, Frauenhagen, Neukünkendorf und Crussow.

Die Eltern werden nicht separat durch ein Schreiben informiert. Für die Eltern, die bereits einen Beitrag für April 2020 überwiesen haben, wird der jeweilige Betrag als Gutschrift bei der Stadtkasse hinterlegt. Für die Fälle, in denen der Beitrag erstattet werden soll, wird um Mitteilung der Bankverbindung in schriftlicher Form gebeten.