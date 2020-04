MOZ

Bernau Im Einwohnermeldeamt der Stadt beginnt ab heute wieder der Besucherverkehr nach Terminvergabe. In den vergangenen drei Wochen fand so gut wie kein Besucherverkehr statt, nur in besonderen Eilfällen wurden Termine nach telefonischer Beratung vergeben. "Die Eindämmungsmaßnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus haben die bisherigen Verwaltungsabläufe sozusagen auf den Kopf gestellt. Doch so langsam wollen wir unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen in bestimmten Bereichen wieder den geordneten Betrieb starten", sagt Bürgermeister André Stahl.

Zu diesen Bereichen gehört das Einwohnermeldewesen, in dem Personalausweise, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen und vieles mehr beantragt werden. "Wir haben im Team gemeinsam überlegt, wie der Besucherverkehr wieder so normal wie möglich anlaufen kann", erzählt Rory Schönfelder, der Leiter des Einwohnermeldeamtes. In den vergangenen Tagen wurden alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Verschiebbare Trennwände wurden aufgestellt, technische Lösungen erarbeitet, weitere Desinfektionsspender aufgestellt, um einen bestmöglichen Schutz für die Bürger und auch für die Verwaltungsmitarbeiter zu gewährleisten. Allerdings sollen weiterhin Anhäufungen im Wartebereich vermieden werden. Deshalb werden die Termine telefonisch vergeben.

Terminvergabe unter den Rufnummern 03338 365-210; -258 und -259.