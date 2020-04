Ellen Werner

Groß Schönebeck (MOZ) Der Sprecher des Willkommensteams und des Bürgervereins Groß Schönebeck Rainer Klemke wird für seine vielfältigen beruflichen und ehrenamtlichen Aktivitäten mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe dem 71-Jährigen die Würdigung bereits im November verliehen, bestätigt ein Sprecher des Bundespräsidialamtes. Zugrunde gelegen habe der Verleihung ein Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Mit Klemkes Namen seien die "Langen Nächte der Museen" und die Ausgestaltung der Berliner Erinnerungslandschaft etwa mit dem Denkmal für die ermordeten Juden in Europa und dem "Gesamtkonzept Berliner Mauer" verbunden, heißt es in der Begründung unter anderem. Ehrenamtlich sei der frühere Berliner Gedenkstätten- und Museumsreferent zum Wegbereiter zahlreicher Projekte in Berlin und Brandenburg geworden. So setze er sich in Groß Schönebeck in dem von ihm mitbegründeten Bürgerverein für die Integration Geflüchteter ein.

Öffentlich überreicht werden soll ihm das Verdienstkreuz – in der Bundesrepublik die höchste Anerkennung für Verdienste ums Gemeinwohl – am 2. Juni durch Berlins Kultursenator Klaus Lederer. Eine entsprechende Einladung und damit die Information über die Ehrung überhaupt habe ihn vor wenigen Tagen überrascht, sagt Klemke. Er freue sich vor allem "über die Anerkennung dieser Themen und für all die Leute, die hinter den Projekten stehen". Zur Verleihung werde ihn auch Groß Schönebecks früherer Ortsvorsteher Hans-Joachim Buhrs begleiten.