Bereitet sein Beet für das Gemüse vor: der 72-jährige Eisenhüttenstädter Arno Märker mit einer elektrischen Gartenhacke in der Sparte Bergfrieden am Neuzeller Landweg. © Foto: Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Spätestens mit der warmen und sonnigen Witterung am Wochenende hat für die meisten Gartenbesitzer in der Eisenhüttenstädter Region die Saison begonnen. Besonders für viele der älteren Kleingärtner ist das eine willkommene Beschäftigung – gerade während der Corona-Krise.

"Ich gehöre ja zusammen mit meinem Mann schon zur Risikogruppe. Enkel dürfen wir ja nicht empfangen", erklärt die 65-jährige Monika Märker in der Gartensparte Bergfrieden in Nähe des Neuzeller Landweges. "Durch den milden Winter konnten wir ja immer etwas im Garten machen. Immer wenn das Wetter schön war, waren wir draußen. Seit März sind wir häufig hier." Beispielsweise Zaun streichen, in der Laube aufräumen oder auch jäten. Gerade lockert ihr Mann Arno Märker mit einer elektrischen Gartenhacke den Boden. Später wachsen darauf Gurken, Zwiebeln und Kartoffeln. Übrigens keine Erdbeeren, wie bei den meisten Kleingärtnern üblich. "Wir haben bei uns die Maulwurfsgrille. Die frisst die ganzen Wurzeln weg, das hat hier keinen Sinn", erklärt die Rentnerin. Derzeit verbringt sie mehr Zeit mit ihrem Mann als sonst üblich. "Er macht Blasmusik, ist auch immer beim Eisenhüttenstädter Turmblasen dabei, doch das ist ja jetzt nicht möglich." Obwohl in der Sparte Bergfrieden die Parzellen dicht an dicht stehen, sind beide trotz sonniger Witterung fast allein. "Es steht kaum eine Parzelle leer. Doch gerade die Jüngeren haben nicht immer Zeit. So arbeiten beispielsweise unsere Nachbarn in Schichten."

Wesentlich idyllischer und weiträumiger ist es in der Gartensparte am Gartenfließ in Nähe der Goldfischteiche. Mit derzeit 14 Pächtern gehört sie zu den kleineren in der Region, etwa die Hälfte von ihnen hatte am Wochenende die sonnige Witterung genutzt. So Mareen Klatte mit ihrem kleinen Sohn und dem Lebensgefährten. Während Björn Nowocka aus einem Transporter die Gartenmöbel trug und Kartoffeln in die Laube schaffte, pflanzte Mareen Klatte Erdbeeren. Im Herbst hatte die Berlinerin den Garten übernommen, nun ist sie seit zwei Wochen voller Elan dabei. "Ich habe die Pflanzen gerade von Erdbeeerprofi geholt. Es sind frühe, späte und immergrüne Sorten dabei. Schließlich will ich davon lange naschen können."

Eine immergrüne Erdbeersorte pflegt auch der benachbarte Wolfgang Kauschke. "Ich bin bereits seit Wochen wieder hier", erklärt der 69-Jährige. Vor allem schnitt er das Schilf an seinem kleinen Teich. Nun reinigte er mit einem Dampfreiniger seine Eingangspforte. "Wenn es etwas wärmer wird, werde ich im Frühbeet Pflanzen ziehen. Das sind Salat und Schwarzrettich. Den Schwarzrettich höhle ich dann aus und fülle ihn mit Honig. Das ist im Winter gegen Husten gut." Auch Bohnen will der Eisenhüttenstädter anbauen.

Keine Saisonpause für Gehrkes

Keine Saisonpause hat es im Prinzip für Christine und Wolfgang Gehrke gegeben. Zwar haben die Eisenhüttenstädter an der Gartenstraße ein Haus mit einem kleinen Garten, doch das reicht ihnen nicht. So zieht es sie seit gut einem Jahr in das für sie nicht weit entfernte Gartenfließ. Vor allem mit Holzarbeiten hatte sich der 60-jährige Raimund Gehrke während der kalten Jahreszeit beschäftigt. Doch auch für die Vegetation gab es zu tun. So schnitt er im Februar den Wein. "Den Weinstock muss man zum Spalier erziehen." Der Wein habe bereits im vergangenen Jahr getragen, nur müsse man besonders bei den frühen Sorten mit einem Netz darauf achten, dass keine Tiere davon fressen. Seine Frau säte bereits eine Wiesenmischung für die Insekten, wie sie sagt. "Hier im Wald ist es sehr schön. Es gibt viele Vögel. Wir wollen einen Naturgarten mit einheimischen Pflanzen. Chinesische Gewächse wie ein Rhododendron kommen nicht hierher." Hingegen steckte sie bereits Zwiebeln, säte Mangold, auch Rote Rüben zählen zu ihrem Anbau-Spektrum.