Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Es könnte eine perfekte Stadt zum Radeln sein. In 15 Minuten hat man Beeskow in gemütlichem Tempo durchquert. Es gibt keine Anstiege. Dafür aber am Rande viel Grün und Wasser. Auch geschuldet dem außergewöhnlich warmen Winter in diesem Jahr, sind nun ganzjährig zahlreiche Radelnde aller Altersgruppen in der Stadt zu sehen. Auch und gerade in Zeiten von Kontaktsperre und Homeoffice: Um das Immunsystem zu stärken, ohne andere zu gefährden, ist das Radfahren gut geeignet.

Start am Einkaufszentrum

Nachdem sich der umsichtig Radelnde aus dem Parkplatz gefädelt hat, stellt sich eine Frage, die praktisch für die ganze Stadt gilt: Wie fit bin ich, wie sicher und schnell fahre ich? Denn: Wer sicher und zügig radelt, wird wohl die Straße wählen und am rechten Rand der Autospur fix bis zum Bahnübergang rollen.

Wer langsamer unterwegs ist, hat es schwerer: Der Fußweg ist zwar ausdrücklich für Fahrradfahrer freigegeben, hat aber einige Nachteile. Er ist schmal. Wenn Fußgänger, andere Radler oder gar Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer entgegenkommen oder überholt werden müssen, dann wird es sehr eng. Der Weg ist holprig. Man rollt an den Vorgärten der Mehrfamilienhäuser entlang und wird von Autofahrern, die aus den Nebenstraßen rechts kommen aufgrund hoher Zäune, Hecken und Bäume schlecht und spät gesehen. Am Ende geht Selbstschutz vor.

Wer dann entlang der Bahnhofsstraße den freigegebenen Fußweg wählt, muss mit Slalom um gelbe Plastikmüllbeutel, Huckelstrecke an der Post und viel zu wenig Platz rechnen, wenn andere Verkehrsteilnehmer ins Spiel kommen. Die Straße ist breit, aber auch stark befahren. Das ist nicht jedermanns Sache – auch wenn man da viel besser gesehen wird.

Am Kreisverkehr vor der Einfahrt ins Zentrum wird nicht jedem Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg der zustehende Vorrang gewährt. Wer selbstbewusst auf der Straße fährt, hat bessere Chancen. Im Zentrum der Altstadt muss sich Radler wie Autofahrer durch die Einbahnstraßen fädeln. Ob und wo welche Straßen auch in Gegenrichtung freigegeben sind, erfährt man erst an der jeweiligen Kreuzung.

Unlogische Lösung

An der Ausfahrt aus der Berliner Straße auf die Breitscheidstraße wird es dann allerdings richtig kritisch: Theoretisch ist der Fußweg gegenüber für Radler freigegeben. Durch die Geländer kann man den aber nicht gleich in der abbiegenden Hauptstraße befahren. Entweder man folgt der Absperrung bis zur Höhe des Pennymarkts oder befährt die Hauptstraße, um dann am Zebrastreifen vorm Rouanet-Gymnasium auf den Weg zu wechseln. Allerdings sind dort vor allem vormittags so viele Schüler unterwegs, dass man da kaum fahren kann. Oder man bleibt auch hier auf der Straße. Muss aber auch dort wieder sicher und einigermaßen schnell fahren, damit man den Verkehrsfluss nicht behindert.

Bei der Rückkehr vom Spreepark zur Innenstadt ist der für Radelnde freigegebene Fußweg zwar weniger überlaufen, sehr eben und auch für abbiegende Autofahrer gut einzusehen, aber dennoch sehr schmal. Und überraschenderweise wird er genau da, wo er breit genug für mehrere Verkehrsteilnehmer wird – auf Höhe Seniorentreff und Jugendtreff Pier 13 – plötzlich zum reinen Gehweg. Radler müssten dort kurz vor der Abbiegung der Hauptstraße noch auf die Fahrbahn wechseln. Wenn sie nicht vorher schon dort fuhren. Gefährliches Unterfangen.

Fazit: Es fehlt in der gesamten Stadt an Fahrradschutzstreifen und echten Radwegen. Gut radelt in Beeskow darum praktisch nur, wer sicher und selbstbewusst auf der Straße fährt. Für Kinder und ältere Radelnde ist das sicher keine günstige Variante. Schade, denn sonst könnte Beeskow so eine schöne Radler-Stadt sein.

Ihre Meinung ist gefragt! Schreiben Sie uns gern von Ihren Radfahr-Erfahrungen per E-Mail an beeskow-red@moz.de