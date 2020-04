Bernhard Schwiete

Erkner/Fürstenwalde (MOZ) Jan Hering nimmt die Lage mit Humor. Seinen 48. Geburtstag feiert er am Sonnabend, aber Besuch kann er angesichts der Kontaktsperre wegen des Coronavirus nicht einladen. "Das spart mir eine Menge Geld", sagt er lachend. Seiner Familie gönnt der Erkneraner zu seinem Ehrentag aber etwas. Deswegen kommt er Punkt 18 Uhr ins Restaurant Ikaros in der Friedrichstraße. Inhaber Joannis Rousiadis überreicht ihm vier Plastiktüten voller griechischer Gerichte, damit es zu Hause einen Geburtstagsschmaus geben kann. Das Ikaros ist eines der Restaurants, die, weil sie keine Gäste mehr bewirten dürfen, auf einen Abhol- und Lieferservice umgestellt haben.

"Am Freitag hatte ich 15 Bestellungen", berichtet Rousiadis. Das Gespräch wird mehrfach unterbrochen, weil das Telefon klingelt und weitere Kunden anrufen. In der Küche sind drei Mitarbeiter emsig am Kochen und Verpacken. Auch während der Woche bietet das Ikaros seinen Service an. "Da läuft es aber schlecht", räumt Rousiadis ein, der trotz aller Schwierigkeiten gute Laune ausstrahlt.

In Fürstenwalde versucht die Gaststätte Zum Ketschendorfer in der Langen Straße durchzuhalten. Inhaberin Alexandra Honus setzt vor allem auf ihren täglich wechselnden Mittagstisch von Montag bis Freitag. "Seit wir nicht mehr öffnen dürfen, hat die Zahl der Bestellungen im Laufe der Zeit Gott sei Dank zugenommen", sagt sie. Vor allem ältere Menschen nutzten ihr Angebot. Auch deswegen biete sie nicht nur eine Abholung, sondern auch Lieferservice an. Ebenfalls von ganz allmählich wieder steigendem Absatz berichtet in Fürstenwalde Narinder Kumar vom indischen Restaurant Bolliwood in der Tuchmacherstraße. Ein paar Meter weiter setzt das Zunfthaus 383 auf ein anderes Konzept. Zurzeit ist geschlossen – aber zu Ostern wird es einen Lieferservice geben. "Wir haben schon reichlich Bestellungen. Das freut uns sehr", sagt Olaf Kähnert. In der August-Bebel-Straße hält Chamnan Vongprajon im Thai-Restaurant Manora die Stellung, um Gerichte zum Abholen herauszureichen. "Es kommt aber nur ganz selten jemand", sagt er resigniert. Aus dem griechischen Restaurant Syrtaki heißt es, man habe es zunächst probiert, aber die Resonanz sei verschwindend gering gewesen. Mittlerweile ist geschlossen. Im Küstriner Wappen in der Küstriner Straße hat es Kai Nowak gar nicht erst versucht. "Der Aufwand wäre zu groß. Ich müsste erst Werbung machen und zum Beispiel Flyer drucken lassen", sagt er.

Am Berliner Rand hält nicht nur das Ikaros in Erkner den Betrieb aufrecht, sondern mit der Taverna Achillion in Woltersdorf ein weiteres griechisches Restaurant. In Schöneiche werden im Restaurant Rosaio in der Schöneicher Straße weiterhin Pizza und Pasta zubereitet. "Meine Stammgäste nutzen das Abhol-Angebot. Aber insgesamt ist es 99 Prozent weniger als sonst", sagt Inhaber Toni Dauti. Warum er den Aufwand dann überhaupt betreibe? "Zu Hause herumsitzen bringt ja auch nichts. Ich versuche, mich irgendwie über Wasser zu halten", sagt er.

Extra Flyer verteilt

In Gosen bietet das Restaurant Solino einen Abholservice an. "Es wird ganz gut angenommen, ich bin zufrieden", sagt Inhaber Stephan Heinrich. In Gosen und Neu Zittau, aber auch in Berlin-Müggelheim und in Erkner habe er Flyer in die Briefkästen verteilt; dieser Aufwand habe sich offenbar gelohnt.

In Petersdorf bei Bad Saarow versucht das italienische Restaurant Villa Monte Christo durchzuhalten. Man habe zwei Fahrer und liefere auch nach Fürstenwalde, Bad Saarow und Storkow, erzählt Emi El-Gindavi. Resigniert klingt sie trotzdem. "Wenn das noch eine Weile so weitergeht, wird die Villa Monte Christo nicht mehr existieren."